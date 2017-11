Trump bromea sobre breve caída de su cuenta en Twitter

WASHINGTON D.C. (AP )

Hubo aplausos y también expresiones de preocupación cuando la cuenta de Twitter de Donald Trump, un megáfono de la actual presidencia de Estados Unidos, calló durante varios minutos esta semana.



"Mi cuenta de Twitter fue desconectada durante 11 minutos por un empleado rebelde", tuiteó Trump el viernes por la mañana, tomándose a la ligera la caída que tomó por sorpresa a muchos de sus millones de seguidores. "Diría que el mensaje está llegando y tiene impacto".



Twitter atribuyó la caída del jueves por la noche a un empleado o empleada de servicios al cliente que desconectó la cuenta en su último día de trabajo.



La red social con sede en San Francisco prometió una "investigación interna exhaustiva" y la adopción de medidas para que no vuelva a suceder. Se ha negado a dar mayores explicaciones sobre un hecho que no solo pone en duda sus salvaguardas sino que plantea interrogantes sobre el hecho de que Trump confía tanto en un solo medio para hacer conocer sus posiciones.



Si bien los empleados de servicios al cliente tienen la capacidad de suspender o eliminar cuentas _así como borrar tuits_ al comprobarse una violación de las condiciones del servicio, no pueden publicar mensajes en cuentas ajenas. Lo que no está claro es si la red tiene salvaguardas especiales para las cuentas de gran repercusión como @realdonaldtrump, que Trump utiliza desde 2009 y que tiene más de 41 millones de seguidores.



"No sorprende que una caída, aunque breve, de la cuenta de Twitter del presidente provoque polémicas", dijo Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, que el mes pasado demandó a Trump en una corte federal por bloquear a los usuarios de Twitter que lo critican.



Jaffer dijo el viernes que "se la ame o se la odie, la cuenta se ha convertido en una fuente importante de noticias e información sobre el gobierno" y que los tuits de Trump "suelen echar luz sobre las decisiones y políticas oficiales y en todo caso echan luz sobre el temperamento, el carácter y los motivos de la persona responsable de ellos".