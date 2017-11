Condiciona Trump ley para "dreamers"

CIUDAD DE MÉXICO()

A cambio de proteger a los jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers", el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió a senadores republicanos que negocien mejorar la seguridad fronteriza y terminar con la llamada migración de cadena final.



De acuerdo con el portal The Hill, Trump también dejó en claro que no quiere que la legislación de inmigración se adjunte a la ley de gastos de fin de año.



El mandatario expuso sus demandas ayer durante una reunión con siete senadores republicanos en la Casa Blanca.



El senador Tom Cotton explicó al respecto que los migrantes ya no podrían ayudar a sus familiares a obtener la ciudadanía.



"Ciudadanos estadounidenses, quienes posean ‘green cards’ de todo tipo ya no podrían obtener una tarjeta de residencia para nadie más que su cónyuge y sus hijos menores", dijo



Según reportes del sitio web Politico, un grupo de legisladores republicanos se han reunido en privado para discutir los detalles de un programa migratorio que reemplace al DACA.