Trump arroja toallas de papel a damnificados en Puerto Rico

SAN JUAN, Puero Rico(GH)

En su primera visita a Puerto Rico luego de la devastación del huracán “María”, el presidente Donald Trump arrojó toallas de papel a los damnificados.



A un pequeño número -de los más de 3 millones de residentes en Puerto Rico afectados- Trump les lanzaba toallas como si esa fuera la necesidad más apremiante.



Un video grabado en el evento lo muestra arrojando toallas de papel a las multitudes.







Después de que el gobierno de Puerto Rico anunciara el miércoles que el número de muertos era de 16, Trump dijo que la tormenta no fue una "catástrofe real" como el huracán “Katrina”.



"Todo el mundo realmente puede sentirse muy orgulloso de lo que ha ocurrido en Puerto Rico", agregó.



El presidente y la primera dama Melania Trump llegaron a la isla por la mañana en el Air Force One, junto con otros asistentes.



Se esperaba que estuvieran más de cinco horas en tierra, reuniéndose con socorristas, funcionarios locales y algunas de las 3,4 millones de afectadas por el huracán que, de acuerdo con el presidente, "aplanó", el territorio estadounidense.



Al descender, el avión presidencial dejó ver palmeras retorcidas, pedazos de metales esparcidos cerca de casas y zonas con árboles sin hojas, pero este era un panorama evidentemente menos devastador que el de San Juan.



Al menos al comienzo de su visita, Trump siguió enfocado principalmente en los comentarios hacia su gobierno.



"Él para nada se metió en política", dijo del gobernador, dejando en claro que quienes lo han criticado han tenido motivaciones políticas.



Trump también dijo erróneamente que “María” fue un huracán categoría 5, cuando fue categoría 4 cuando tocó tierra en Puerto Rico.



“Aprecio su apoyo y sé que ustedes aprecian el nuestro", dijo. "Nuestro país realmente lo ha dado todo. No solo es peligroso, es caro. Pero lo considero un gran honor".



Antes de salir de Washington, Trump dijo que los puertorriqueños que han dicho que la respuesta federal es ineficiente "tienen que ayudarnos más".