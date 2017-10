"Todavía eres mi mejor amigo": Michelle celebra aniversario con Obama

(SUN)

Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you're still my best friend & the most extraordinary man I know. I 💕 you. pic.twitter.com/y0nevQmatB — Michelle Obama (@MichelleObama) 3 de octubre de 2017

Este 3 de octubre, la pareja ex presidencial estadounidense cumple 25 años de casada y Michelle Obama lo celebró con una fotografía del día de su boda y un mensaje hacia el ex mandatario de Estados Unidos.A través de Twitter, la ex primera dama dijo que después de un cuarto de siglo Barak Obama aún era su mejor amigo."Todavía eres mi mejor amigo y el hombre más extraordinario que conozco", dijo.La imagen que compartió también la acompañó con un "¡Feliz Aniversario! Te amo".El año pasado, el ex mandatario le dedicó un mensaje a través de Facebook."Bailando por 24 años. Feliz Aniversario", dijo con una imagen de Michelle y él en un baile.Recientemente se informó que la pareja ex presidencial buscaba una nueva residencia en Nueva York.Según informó un diario local, están interesados por un piso cercano a la residencia oficial del alcalde de la ciudad.Diversas fuentes dijeron al diario "The New York Post" que a la pareja se le ha visto visitando un edificio de la zona este de Manhattan construido en 1930, de 15 plantas y 43 departamentos.El lugar está cerca de Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, ahora ocupada por el demócrata Bill de Blasio.La ex pareja presidencial compró a comienzos de este año una mansión estilo Tudor valorada en 8,1 millones de dólares en el vecindario de Kalorama de Washington DC.