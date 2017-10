Mujer mata a su madre con dos flechas en Filadelfia

FILADELFIA (AP )

Lisa Caplan había entrado y salido de instituciones siquiátricas. Se mudó de nuevo con su madre de 71 años después de que terminó su último internado siquiátrico en mayo. Vecinos dicen que Caplan se comportaba de manera extraña, que andaba por el vecindario con una pala y tocaba las puertas de los vecinos a horas extrañas.



La semana pasada, de acuerdo con la policía, ella se tornó violenta, mató a su madre con dos flechas de una ballesta y luego se fue a dormir. Dos días después, las autoridades llegaron a la casa por una revisión del servicio de prestación social y la hallaron muerta, cubierta con una sábana, con una flecha atravesándole el cuello.



El abogado de Caplan, Jon Ostroff, dijo que Caplan ha vivido con esquizofrenia durante dos décadas y responsabilizó al "quebrantado sistema de salud mental" por lo que calificó de una muerte evitable.



"La tragedia es que ella pudo salir repetidamente (de las instituciones) en contra de los deseos de su familia", dijo Ostroff, quien fue contratado por uno de los hijos de Caplan, a The Associated Press.



Caplan, de 51 años, fue acusada de homicidio y está arrestada en el condado de Carbon, a unos 130 kilómetros (80 millas) al Norte de Filadelfia.



Chad Steskal, hija de Barndt, quería que su madre se mudara a Florida para que él la pudiera cuidar. Dijo que ella había pasado su vida cuidando a otras personas, incluyendo a Caplan.



"Quería librarla de la tarea de cuidar a mi hermana", dijo Steskal. "Pero ella no podía abandonar a su hija".



Todavía no se ha determinado si la salud mental de Caplan tuvo algo que ver con el asesinato. Expertos dicen que la gente con problemas mentales, sin otros factores de riesgo como abuso de drogas, no son más violentos que el resto de la población.



Ostroff exigió una evaluación siquiátrica. Acusó a los funcionarios de demorar el proceso.



"Dada la naturaleza de las enfermedades mentales y el flujo que tiene, si no se le hace una evaluación psiquiátrica de inmediato mientras ella está detenida en prisión, por cada hora que esperan, ellos están poniendo en riesgo sus derechos constitucionales para una defensa", dijo.