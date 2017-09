Princesa japonesa se compromete con plebeyo; dejará a la realeza

TOKIO(AP )

La nieta mayor del emperador de Japón, la princesa Mako, anunció el domingo que se casará con un compañero de universidad que se ganó su corazón sonrisas y sinceridad.



Mako y su prometido, Kei Komuro, ambos de 25 años, indicaron en una conferencia de prensa que su relación comenzó después de que la princesa se sentara detrás del joven en una reunión del campus hace cinco años, en la Universidad Cristiana Internacional de Tokio donde ambos se graduaron.



“Primero me atrajeron sus sonrisas brillantes como el sol”, dijo Mako sonriendo con timidez. Los dos hablaron por primera vez en un acto para estudiantes antes de un programa de estudios en el extranjero, y después comenzaron a salir juntos.



Con el tiempo, la princesa dijo haber descubierto que su prometido es “sincero, decidido, trabajador, y tiene un gran corazón”, dijo Mako.



La pareja mantuvo una relación a distancia mientras estudiaban en el extranjero, Mako en Gran Bretaña y Komuro en Estados Unidos, durante un año. Después, Komuro le pidió matrimonio tras una cena en diciembre de 2013.



Después, Mako le presentó a sus padres, el príncipe Akishino, segundo en la línea de sucesión al trono, y la princesa Kiko.

Komuro dijo estar agradecido por haber sido aceptado por los padres de la princesa y por sus abuelos, el emperador Akihito y la emperatriz Michiko. Komuro, asistente legal aficionado a tocar jazz al piano, prometió que ambos tendrían un hogar “relajado y pacífico”.



“Tener una familia aún es algo que se escapa a mi imaginación, pero ojalá formemos una que sea cálida, cómoda y llena de sonrisas”, dijo Mako.



Los detalles sobre su boda no se han decidido, y personal de palacio dijo que se espera celebrar la ceremonia en algún momento en torno al otoño del año que viene tras una serie de rituales, incluido uno que autoriza el compromiso.



No se permite a las mujeres heredar el trono de Japón. Mako perderá su condición de realeza tras casarse con Komuro, un plebeyo.