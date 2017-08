Mueller nombra a jurado para investigar Rusiagate

WASHINGTON D.C. (AP )

El fiscal especial Robert Mueller está utilizando un jurado investigador en Washington como parte de una pesquisa sobre una posible coordinación entre la campaña de Donald Trump y Rusia, según una persona al tanto de la investigación.



El uso de un jurado investigador, una herramienta estándar en investigaciones penales, deja entrever que Mueller y su equipo probablemente escucharán a testigos y solicitarán documentos en las próximas semanas.



La persona que le confirmó a The Associated Press que Mueller había recurrido a un jurado investigador no estaba autorizada para proporcionar su nombre para hablar sobre la investigación y declaró bajo condición de anonimato.



The Wall Street Journal fue el primer medio en reportar sobre el jurado investigador.



Estos jurados son vehículos usuales para citar a testigos y solicitar documentos, aunque ello no permite suponer que pronto se vayan a aplicar cargos penales. Hasta el momento se desconoce si hay algún vínculo entre el trabajo del jurado investigador en Washington con el que realiza otro en Alexandria, Virginia, y si es así, en qué consiste. Ese panel ha sido utilizado para recabar información sobre Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump.



Mueller fue un fiscal federal en Washington antes de pasar a ser director del FBI, puesto en el que estuvo 12 años hasta que lo dejó en 2013.



Mientras tanto, los abogados de Trump dijeron no estar al tanto de la existencia de un jurado investigador.



“Con relación a la noticia del jurado investigador federal, no tengo razón para creer que el presidente esté bajo investigación”, dijo el abogado defensor John Dowd a la AP.



El Departamento de Justicia nombró a Mueller fiscal especial en mayo después de que Trump despidió a James Comey de su puesto de director del FBI.