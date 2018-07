Ramos escribió que tenía como objetivo matar a todos en la sala de redacción de Maryland

BALTIMORE(AP)

Un hombre acusado de asesinar a cinco personas en un periódico de Maryland envió tres cartas el día del ataque, dijo la policía, incluida una que dijo que se dirigía a la sala de redacción de Capital Gazette con el objetivo de "matar a todas las personas presentes”.



Sgt. Jacklyn Davis, vocera de la policía del condado de Anne Arundel, dijo que las cartas se recibieron el lunes. Se enviaron por correo a un abogado del periódico The Capital, un juez retirado del Tribunal de Apelaciones Especiales de Maryland y un juez de Baltimore.



La carta que Ramos envió al abogado con sede en Baltimore del periódico Annapolis fue escrita para parecerse a una moción legal para la reconsideración de su infructuosa demanda por difamación contra el periódico en 2012, un columnista y editor Tom Marquardt.



Marquardt compartió una copia de la carta con The Associated Press.

"Si así es como funciona el Poder Judicial de Maryland, la ley ahora no significa nada", escribió Ramos. Citó una descripción del propósito de una demanda por difamación, diciendo que estaba destinada a que una persona difamada "recurra a los tribunales para que se le alivie en lugar de vengarse por su cuenta".



"'Así es como funciona tu poder judicial, fuiste demasiado cobarde para enfrentar esas mentiras, y este es tu recibo", escribió Ramos.

Lo firmó bajo la declaración escalofriante: "Te lo dije". Debajo de eso, escribió que iría a la oficina del periódico "con el objetivo de matar a cada persona presente".



En una carta adjunta a lo que parecía ser la presentación falsa del tribunal, también se dirigió directamente al juez de apelación especial retirado, el juez Charles Moylan, quien decidió en contra de Ramos en su caso de difamación.



Ramos demandó al periódico después de declararse culpable de acosar a un compañero de clase de la escuela secundaria.



"Bienvenido, señor Moylan, a su inesperado legado: debería haber muerto", escribió. Lo firmó: "Amigos para siempre, Jarrod W. Ramos".



Douglas Colbert, un profesor de derecho de la Universidad de Maryland, describió las letras como una evidencia "muy poderosa" de intención que el estado usará al máximo en el juicio. Colbert dijo que mientras se establezca en la corte que Ramos escribió las cartas, se usarán para mostrar sus "acciones de planificación y deliberadas" el día del ataque.



Las aparentes admisiones del acusado debilitarán la estrategia del abogado defensor de sugerir que estaba "sufriendo de una enfermedad o defecto mental" que perjudicaría su capacidad para comprender las consecuencias de sus acciones, dijo Colbert.



Ramos, de 38 años, tiene una historia bien documentada de acoso a los periodistas del periódico. La demanda por difamación fue desestimada por infundada, ya menudo criticaba al personal actual y antiguo de Capital en tweets con malas palabras. La policía lo encontró escondido debajo de un escritorio después del ataque del jueves y lo encarceló por cinco cargos de asesinato en primer grado.



En un funeral, el lunes por la noche por uno de los asesinados, el editor Rob Hiassen, Marquardt dijo que una vez se acostó con un bate de beisbol junto a su cama porque estaba tan preocupado por Ramos.

También dijo que "aumentaron la seguridad" en el periódico hace años, y publicó la foto de Ramos en la oficina. "Pero luego estuvo inactivo durante aproximadamente dos años y pensamos que el problema se había resuelto". Aparentemente, solo estaba ganando fuerza ", dijo.

El luto en Annapolis continuó este martes, marcado por una bajada de las banderas de Estados Unidos para honrar a las víctimas. El presidente Donald Trump ordenó que se enarbolaran banderas a media asta en propiedad federal hasta la puesta del sol.



El alcalde de Annapolis, Gavin Buckley, dijo el lunes que Trump, quien repetidamente ha llamado a los periodistas el "enemigo del pueblo", dijo que le habían dicho que su pedido de bajar las banderas había sido denegado. La Casa Blanca dijo el martes que Trump ordenó que baje las banderas tan pronto como se enteró de la solicitud del alcalde.



Buckley expresó su frustración el lunes por la tarde cuando una oficina del congresista de Maryland le dijo que la solicitud no había sido otorgada. Dijo que consideraba bajar las banderas por su cuenta, pero decidió seguir el protocolo. Dijo que recibió una llamada de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, poco después de las 23:00 horas del lunes, pidiéndole confirmación si él personalmente estaba haciendo la solicitud.



"Ella fue muy comprensiva", dijo Buckley en una entrevista. "Ella sentía por nuestra comunidad. Ella dijo 'te llamaré por la mañana' y me llamó esta mañana a las 7:16 para decir que el presidente había emitido una proclamación, y estamos muy agradecidos por eso".



Hiaasen fue recordado el lunes por la noche en historias, poemas, oraciones y canciones en la ceremonia de "celebración de la vida" el lunes por la noche. Fue asesinado a tiros la semana pasada en Capital Gazette junto con sus colegas Gerald Fischman, John McNamara, Rebecca Smith y Wendi Winters.