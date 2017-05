Inquietan en Venezuela versiones sobre salud de Leopoldo López

(SUN)

La tensión en Venezuela se incrementó la tarde de este miércoles en redes sociales, luego de que corrieran versiones de que el líder opositor Leopoldo López, preso en la cárcel de Ramo Verde, fue trasladado a un hospital militar.



El periodista Leopoldo Castillo informó a través de Twitter que el líder opositor Leopoldo López, fue trasladado a un hospital “sin signos vitales”.



“Información, traslado de Leopoldo López desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación”, se lee en el mensaje que en una hora recibió más de 11 mil 800 retuits, incluso del ex presidente colombiano Andrés Pastrana quien pedía confirmar la información.



Una hora después, desde Florida, el senador estadounidense Marco Rubio confirmó que el político se encuentra hospitalizado en condición grave.



El primer vicepresidente, Disodado Cabello, declaró que “Al 'monstruo' de Ramo Verde no se la hecho nada, él le hizo a Venezuela (...) Se inventan que a Leopoldo le hicieron no sé qué cosa para montar un show, pero no se acuerdan de los 43 muertos que él ocasionó", declaró durante la transmisión de 'Con el Mazo Dando', de acuerdo con medios venezolanos.



El portal venezolano 'Noticia al Día' informó que la cuenta de Leopoldo Castillo fue hakeada, sin embargo, el periodista desmintió esa información: “Mi cuenta no ha sido hackeada, siento compartir esa información”, publicó a través de la misma red social.



Tras el desmentido de las autoridades se han multiplicado las demandas para conocer el estado de salud de López.



Por la noche, Lilián Tintori, esposa de Leopoldo López, informó a través de Twitter que se trasladaba al hospital Militar “para pedir ver a Leopoldo”.



López, político venezolano y ex alcalde de Chacao, se encuentra preso desde 2014, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de la muerte de 43 personas durante las protestas de ese año. Fue sentenciado en septiembre de 2015 a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión.