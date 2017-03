Cruz Roja comenzará a recibir a menores de las FARC

BOGOTÁ, Colombia(AP )

El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el viernes que inició la primera operación humanitaria para recibir a los menores de edad que integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.



Esto es "resultado de las reuniones celebradas en las últimas semanas entre representantes del gobierno colombiano y de las FARC. Se tratará de varias operaciones en distintos puntos del país", indicó el organismo en un comunicado.



Recientemente Paula Gaviria, consejera de la presidencia para los derechos humanos, dijo a The Associated Press que el primer grupo que abandonará las áreas de concentración donde se encuentran los guerrilleros antes de su paso a la vida civil estará integrado por entre 10 y 15 menores de una primera lista de 50.



Los menores están concentrados en las 26 zonas rurales dispuestas en el acuerdo de paz con las FARC.



No se dio a conocer cuándo estarían los primeros menores de edad bajo la tutela del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero se indicó que un grupo de médicos verificará su estado de salud y los ayudará a restablecer contacto con sus familiares.



El Comité también señaló que "a pesar del comprensible interés en este proceso mostrado por la sociedad colombiana en general y por los medios de comunicación en particular, pide encarecidamente que se respeten las medidas tomadas para preservar la identidad de los menores de edad y recuerda que la discreción es un factor clave para el éxito de este tipo de operaciones humanitarias".



Delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de las FARC, que firmaron la paz en noviembre luego de más de 50 años de conflicto armado interno, anunciaron recientemente la activación del protocolo de salida de los menores que integraban el grupo guerrillero.



Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, dijo durante el anuncio del acuerdo de salida de los menores que "serán acogidos de forma segura por sus comunidades de origen y bajo un programa de protección para que no se vuelvan a vulnerar sus derechos".

Se desconoce oficialmente cuántos menores integraban la guerrilla.