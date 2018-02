Ohio desea que Trump hable de combatir las adicciones

CINCINNATI, Ohio(AP)

El presidente Donald Trump visitará Ohio el lunes, donde hablará en diversos actos en la zona de Cincinnati de la nueva reforma fiscal, aunque algunos quisieran escuchar más sobre sus planes para combatir las adicciones debido a que el estado tiene una de las tasas más altas de sobredosis en la nación.



En Newtown, en las afueras de Cincinnati, el jefe de la policía, Tom Synan, dijo que las declaraciones que Trump hizo sobre los opioides en el discurso del Estado de la Nación le parecían “siempre lo mismo. Hay palabras muy convincentes pero faltan acciones convincentes”.



Synan, representante de la policía en la Coalición contra la Heroína en el Condado Hamilton, organización con sede en Cincinnati, escribió en fecha reciente una columna en The Cincinnati Enquirer en la que exigió dar mayor urgencia a un problema nacional.



Trump declaró en octubre una emergencia de salud pública pero no acompañó la declaración con un aumento de los recursos federales, agregó.



“Necesitamos esa asistencia para que nos permita avanzar al siguiente nivel”, afirmó Synan en una entrevista. “Hay tantas cosas más que podrían hacerse, para que podamos ayudar a más personas”, apuntó.



La Casa Blanca no respondió a una solicitud para que hiciera declaraciones sobre el particular. El martes en la noche, Trump mencionó que en 2016, 64 mil estadounidenses murieron por sobredosis de drogas y previsiblemente la cifra aumentará en 2017.



“Es terrible”, afirmó Trump. “Debemos hacer algo”.



Trump afirmó que su gobierno está comprometido a luchar contra el problema y ampliar la atención a quienes la necesiten. Reforzar la seguridad en la frontera contribuirá a combatir la llegada de narcóticos, afirmó, y la nación necesita “endurecer” las medidas contra los narcotraficantes para frenar a lo que describió como "este flagelo”.



El presidente del sindicato policial en Ohio, Jay McDonald, asistió al discurso del Estado de la Unión como invitado del senador federal republicano Rob Portman.



“Me parece que él acertó sobre el alcance del problema”, señaló McDonald. “Me gustó que dijera que debemos ser duros con los traficantes y atender a los adictos”.