Muere la esposa de Lula a los 66 años

SAO PAULO, Brasil(AP )

La ex primera dama Marisa Leticia Lula da Silva, una presencia constante y firme al lado de su esposo Luiz Inácio Lula da Silva durante su ascenso a la presidencia de Brasil y en su reciente caída, falleció el viernes a los 66 años.



Estaba hospitalizada en Sao Paulo desde el 24 de enero tras sufrir una apoplejía. Se le efectuaron una serie de exámenes después de que el ex mandatario y los médicos dijeron que tenía muerte cerebral y se prepararan para donar sus órganos. Se le declaró muerta a las 6:57 de la tarde, hora local, indicó el hospital en un comunicado.



La pareja, todavía enormemente popular, se vio inmersa en las investigaciones por corrupción que han sacudido a Brasil durante los últimos años.



En septiembre, Marisa Leticia Lula da Silva fue acusada de corrupción en un caso junto con su marido. La pareja y varias personas más fueron acusadas de beneficiarse de las renovaciones a un apartamento frente a la playa en la ciudad costera de Guaruja, en el estado de Sao Paulo. Los Lula rechazaron haber hecho algo ilegal.



Las mejoras al inmueble fueron realizadas por la constructora OAS, una de las empresas involucradas en la enorme conspiración de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, y por la cual se le han aplicado cargos a decenas de políticos y ejecutivos empresariales.



Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta cargos en cinco casos separados relacionados con la pesquisa "Autolavado" por los sobornos en Petrobras.



Nacida Marisa Leticia Rocco Casa De Maraquinha, la esposa de Lula creció en San Bernardo do Campo, un municipio de Sao Paulo. En su adolescencia trabajó empacando chocolates en una fábrica hasta que quedó embarazada a los 21 años. Cuando su primer marido falleció, comenzó a laborar como inspectora escolar.



En 1973 conoció a Lula, que había perdido a su primera esposa durante un parto. Ambos se casaron al año siguiente y tuvieron cuatro hijos.



El expresidente dijo que el velorio de su mujer se llevará a cabo el sábado en el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, donde ambos se conocieron, y que su cuerpo será cremado.