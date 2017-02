Confirman estudios muerte cerebral de esposa de Lula

SAO PAULO, Brasil(AP )

Una serie de exámenes confirmaron el viernes la muerte cerebral de la ex primera dama brasileña, Marisa Leticia Lula da Silva, de 66 años.



La esposa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue sometida a los exámenes un día después que los médicos informaran que ya no contaba con función cerebral y se preparaban para donar sus órganos. Marisa Leticia Lula da Silva había estado hospitalizada en Sao Paulo desde el 24 de enero, después de sufrir una apoplejía.



El ex presidente confirmó la muerte de su esposa en Facebook y dijo que su velorio se realizará el sábado en el sindicato de trabajadores metalúrgicos en el suburbio industrial de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, donde se conocieron, y que sus restos serán cremados.

Tanto Lula como su esposa fueron indiciados en las investigaciones de corrupción que han agitado a Brasil durante los últimos años.

En septiembre, ella fue acusada de corrupción en un caso junto con su esposo. La pareja y otras personas fueron acusadas de sacar provecho de las renovaciones realizadas a un apartamento frente al mar en la ciudad costera de Guaruja, en el estado de Sao Paulo. Ambos negaron haber cometido algún delito.



La pareja contrajo matrimonio en 1974 después de que ambos quedaron viudos. Tienen cuatro hijos juntos.