Trump sí ofreció militares "a la ligera": Casa Blanca

WASHINGTON, E.U(AP)

En una llamada telefónica, el presidente Donald Trump sí le dijo al presidente Enrique Peña Nieto que podría mandar militares a enfrentar a los "bad hombres ahí" a menos que el Ejército de México haga más para controlarlos, en declaraciones que según la Casa Blanca tuvieron un tono "a la ligera".Un funcionario de la Casa Blanca confirmó ayer que las declaraciones, un extracto de la conversación obtenido por AP de una conversación de una hora, eran parte de una discusión sobre cómo Estados Unidos y México podrían colaborar para combatir a los cárteles de la droga y otros elementos delictivos y hacer la frontera más segura.El funcionario, quien habló con la condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a dar información al respecto, señaló que la conversación fue agradable y constructiva.Trump hizo el comentario durante una conversación telefónica de una hora que tuvo con Peña Nieto el 27 de enero."Tienen muchos bad hombres ahí", le dijo Trump a Peña Nieto, de acuerdo con el extracto recibido por la AP. "No están haciendo lo suficiente para detenerlos. Creo que su ejército está asustado. El nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo".Una persona con acceso a la transcripción oficial de la llamada telefónica solo proporcionó ese extracto a la AP. La persona lo entregó con la condición de mantener el anonimato debido a que el gobierno no hizo públicos los detalles de la llamada.