Gemelos nacen en años distintos en EU

EU(SUN)

Joaquin y Aitana de Jesus Ontiveros son gemelos, pero nacieron en años distintos: uno en los últimos minutos del 2017 y otro en el inicio de este 2018.



De acuerdo con medios locales, los pequeños nacieron con solo unos minutos de diferencia en el condado de Kern, California, durante la celebración de Año Nuevo.



Eso significa que aunque son gemelos, no compartirán un cumpleaños, mes o siquiera año de nacimiento.



“He estado haciendo esto por 35 años y nunca me había pasado algo como esto”, dijo al portal BakersField Now, Seyed Tamijidi, el doctor que recibió a los pequeños.



Debido al inusual hecho, María y Joaquín, padres de los pequeños y trabajadores agrícolas que tienen otras tres hijas, recibieron más de 3 mil dólares en suministros para bebés, donados al hospital por grupos de la comunidad local.



En declaraciones al Daily Mail Online, un portavoz dijo que después de una noche emotiva, tanto los bebés como sus padres están sanos y listos para ir a casa a Earlimart, un pequeño vecindario entre Fresno y Santa Bárbara.



"¡Definitivamente fue una sorpresa! Toda la familia se siente bendecida y emocionada ", dijo el portavoz.