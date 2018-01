Renuncia tercer ministro de Kuczynski tras indulto Fujimori

LIMA, Perú(AP )

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Nieto, renunció a su cargo convirtiéndose en el tercer secretario en abandonar el gabinete del mandatario Pedro Pablo Kuczynski luego que éste indultara al expresidente Alberto Fujimori, condenado por asesinato y corrupción, desatando una ola de protestas en el país.



Una fuente del Ministerio de Defensa --cuya identidad no puede ser revelada pues no está autorizada para hablar con la prensa-- confirmó el miércoles a The Associated Press la dimisión de Nieto, quien está en desacuerdo con el indulto humanitario otorgado horas antes de la Navidad por Kuczynski. Nieto "ya renunció y va a esperar el próximo relevo" del gabinete anunciado por el presidente para entregar el cargo, precisó la fuente.



También renunciaron los ministros de Interior y Cultura.



Kuczynski indultó a Fujimori tres días después de que una facción del partido fujimorista que domina el Parlamento intentara destituirlo por sus nexos con la constructora brasileña Odebrecht, a la cual una empresa del presidente había realizado asesorías financieras por más de 782 mil dólares mientras fue primer ministro hace más de una década.



Kuczynski fue salvado a última hora de ser removido por la abstención de un ala minoritaria del fujimorismo, lo cual ha sido percibido como un canje político por los manifestantes. El gobierno niega cualquier favor político, pero ha sido calificado de traidor por decenas de miles de peruanos que protestaron por cinco días consecutivos.



El gobierno admitió que el indulto fue uno de los más rápidos otorgados en el país y que solo demoró 13 días, cuando en promedio una medida de ese tipo dura más de 100 días.



Fujimori, de 79 años, fue extraditado de Chile en 2007 y en 2009 fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de 25 peruanos, entre ellos un niño de ocho años, ejecutados por un escuadrón militar clandestino que actuaba bajo el conocimiento del exmandatario, según los jueces. El expresidente tenía otras tres condenas por corrupción.



Kuczynski también liberó a Fujimori de un próximo juicio por el asesinato de otros seis peruanos ejecutados por el mismo grupo de militares asesinos durante su gobierno (1990-2000).



Fujimori disolvió el Parlamento en 1992 y gobernó con mano dura junto a su jefe de espías Vladimiro Montesinos. En el año 2000 huyó a Japón acosado por los escándalos de corrupción de su gestión y fue destituido por el Congreso por "incapacidad moral". Ahora se encuentra en una clínica de Lima recuperándose de una arritmia cardiaca, según su médico Alejandro Aguinaga.