Manafort demanda a Mueller por investigación de Rusia en elecciones de EU

WASHINGTON D.C. (AP )

El ex presidente de la campaña electoral de Donald Trump demandó el miércoles al fiscal especial, Robert Mueller, y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Paul Manafort argumentó en la demanda que Mueller abusó de su autoridad al investigarlo por conducta no relacionada con la interferencia rusa en la elección presidencial de 2016.



Manafort fue encausado en octubre y se ha declarado inocente.



La demanda fue interpuesta el miércoles en una corte federal en Washington.



El abogado de Manafort no respondió por el momento una llamada en busca de comentarios y un vocero de la oficina de Mueller se negó a comentar.