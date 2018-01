"Cuando fue despedido, perdió la cabeza": Le dice Trump a Bannon

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump criticó a su ex estratega en jefe antes de la publicación de un nuevo libro.



Trump declaró en un comunicado este miércoles que cuando Bannon fue despedido, "no sólo perdió su trabajo, perdió la cabeza".



Un nuevo libro del escritor Michael Wolff ofrece una serie de revelaciones explosivas, incluyendo que Trump nunca esperó ganar la carrera presidencial de 2016.



Una adaptación de "Fire and Fury: Inside the Trump White House", publicada este miércoles en la revista New York, afirma que Trump creyó que su nominación impulsaría su marca y ofrecería "oportunidades incalculables".



Un extracto publicado por The Guardian dice que Bannon describió una reunión en la Trump Tower entre Donald Trump Jr. y un grupo de rusos como "traidores" y "antipatrióticos".



Reunión con rusos en la Torre Trump fue una "traición", asegura Steve Bannon



El ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, calificó como “traición” la reunión mantenida por el empresario Donald Trump Jr con una abogada rusa en la Torre Trump durante la campaña electoral de 2016.



La explosiva declaración figura en el libro "Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump", de Michael Wolff, que será publicado la próxima semana y que la edición estadounidense del diario británico The Guardian adelantó parcialmente este miércoles.



En 2016, en plena campaña presidencial, Trump Jr y dos altos dirigentes del comité electoral se reunieron con una abogada rusa en Nueva York, con la aparente esperanza de obtener datos comprometedores sobre la candidata demócrata Hillary Clinton.



Además de Trump Junior, estuvieron en la reunión su cuñado Jared Kushner (quien aún es asesor del presidente) y su entonces jefe de campaña presidencial, Paul Manafort.



Los tres recibieron en la Torre Trump a la abogada Natalia Veselnitskaya, pero la reunión no prosperó porque ella estaba interesada en discutir una legislación sobre adopción de menores rusos en Estados Unidos.



"Tres altos cargos de la campaña pensaron que era una buena idea reunirse con un gobierno extranjero dentro de la Torre Trump, en la sala de conferencias en el piso 25. Sin abogados", comentó Bannon, sin esconder el sarcasmo.



Bannon no ahorró palabras para expresar su opinión: "Aún si uno piensa que eso no era una traición, que tampoco era antipatriótico o que no era simplemente una mierda -y yo creo que fue las tres cosas- uno debería avisar inmediatamente al FBI".



Bannon se sumó a la campaña de Trump semanas después, y alega que solamente se enteró de esa reunión luego de las elecciones.



En su testimonio para ese libro, el controvertido exjefe de Estrategia de la Casa Blanca dijo que los agentes del FBI que investigan la supuesta colusión de Trump con Rusia "van a quebrar a Donald Junior como un huevo, en horario central de televisión".



En el libro de Wolff, Bannon usa un lenguaje impiadoso contra Trump Jr, Kushner y Manafort por poner en riesgo al presidente al atraer la atención del FBI, no por sus eventuales contactos con rusos sino por sus negocios.



"El camino para cagar a Trump pasa por Paul Manafort, Donald Junior y Jared Kushner. Es tan claro como un pelo en la cara. Pasa por el Deutsche Bank y toda la mierda de Kushner. Toda esa mierda de Kushner es espesa", comentó.



Bannon había alcanzado notoriedad como editor de un sitio web de ultraderecha y considerado próximo de los supremacistas blancos estadounidenses.



Sin embargo, se convirtió en un asesor de Trump en 2016 y después de las elecciones ocupó un cargo clave en el gobierno, el de Jefe de Estrategia, hasta que renunció en agosto de 2017.