Inicia campaña electoral por la presidencia en Ecuador

QUITO, Ecuador (AP)

Los ocho postulantes para suceder al presidente Rafael Correa iniciaron el martes un período de 45 días de campaña electoral en medio de una aparente apatía de los electores.



De acuerdo con coincidentes encuestas de intención de voto, los ecuatorianos ubican en el primer lugar de las preferencias al candidato oficialista Lenin Moreno, seguido del ex banquero de derecha Guillermo Lasso. Más atrás figuran Cynthia Viteri, la única mujer postulante; el general retirado del ejército, Paco Moncayo, y otros cuatro candidatos con bajos porcentajes.



Los estudios señalan también que cerca de un 50% de los electores aún no ha tomado una decisión por quien votar.



Para ganar los comicios en primera vuelta, el 19 de febrero, un candidato debe sumar al menos el 40% de los votos válidos y obtener una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, caso contrario será necesario un segundo balotaje, fijado para el 2 de abril.



Los candidatos desde el año pasado han centrado sus actividades promocionales en visitas a populosas barriadas, gremios y recorridos por las calles, plazas y mercados.



Correa ha permanecido en el poder desde enero del 2006 al frente de un proyecto político denominado Revolución Ciudadana, que se identifica con el socialismo del siglo 21. Tras sucesivas reelecciones debe terminar su período en mayo próximo.



Por iniciativa de Correa, el día de los comicios los ecuatorianos deben pronunciarse en una consulta popular y responder si los servidores públicos, incluso los de elección popular, pueden o no desempeñar esos cargos en caso que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. En caso de ser aprobada, los funcionarios que resulten elegidos tendrán un año para acatar el mandato a fin de evitar la destitución de sus cargos.



Además de un nuevo presidente, los ecuatorianos elegirán cinco representantes al Parlamento Andino y 137 representantes a la Asamblea Nacional para lo cual están calificadas 3.544 candidaturas a asambleístas nacionales, provinciales y del exterior y 165 para parlamentarios andinos.