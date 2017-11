Empleado de Twitter desactiva la cuenta de Donald Trump

EU(AP)

Un trabajador de soporte al cliente de Twitter que estaba en su último día en el trabajo desactivó la cuenta del presidente Donald Trump durante unos minutos la noche del jueves, informó la empresa de medios sociales.



Poco antes de las 19:00 horas de este jueves, los informes de las redes sociales revelaron que la cuenta personal del presidente, @RealDonaldTrump, no estaba disponible, proporcionando el mensaje de error de que el usuario "no existe". La cuenta se restauró a las 19:03.



Twitter se responsabilizó por la interrupción. En una declaración tuiteada, la compañía dijo que la cuenta de Trump fue "desactivada inadvertidamente debido a un error humano" por uno de sus empleados. La cuenta estuvo suspendida durante 11 minutos.



Twitter luego dijo que la desactivación "fue hecha por un empleado de soporte al cliente en su último día".



"Estamos llevando a cabo una revisión interna completa", dijo la compañía.



Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.