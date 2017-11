Por "error humano", desactivan 11 minutos cuenta de Twitter de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue desactiva por alrededor de 11 minutos; lo que provocó burlas de parte de usuarios de la misma red social.Según el diario británico "The Guardian", la cuenta del magnate estuvo inactiva durante 11 minutos, antes de las 16:00 horas.Agregó que durante el tiempo en que se "cayó" la cuenta, quien buscara @realDonaldTrump encontraba el mensaje: "Lo sentimos, está página no existe".Ante esto, el equipo de Gobierno y Elecciones de Twitter aclaró que se trató de un error humano de un empleado de la empresa."Continuamos investigando y estamos tomando medidas para evitar que esto vuelva a suceder", dijo la red social en un comunicado.Hasta el momento, Trump no se ha pronunciado al respecto.Usuarios de Twitter indicaron que se tardó 70 segundos en que la cuenta fue reactivada y que ese tiempo fue "lo mejor que ha pasado en este año".""Tengo que decirles muy seriamente que los 70 segundos durante los que se fue la cuenta de Twitter de Trump, han sido para mí los 70 segundos más felices del año", dijo un usuario."Cuando pensabas que el Twitter de Trump había sido borrado, pero regresa al cabo de 70 segundos", comentó otra usuaria.El medio británico detalló que la cuenta del mandatario estadounidense ha sido objeto de múltiples peticiones para que la cancelen debido a la forma "incorrecta" en que Trump usa la red social.Agregó que esta situación aumenta cuando hace amenazas sobre una posible guerra nuclear con Corea del Norte.Sin embargo, si se llegara a dar de baja, la cuenta de Twitter diría "suspendida".Donald Trump cuenta con más de 41 millones de seguidores en la red social.Foto:Captura de pantalla/Twitter/@sputnik_brasil