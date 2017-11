Piden orden de arresto contra Puigdemont

MADRID, España(AP )

Un fiscal español le pidió a la Audiencia Nacional emitir una orden de arresto internacional contra el destituido líder regional catalán, y cuatro de sus ex ministros.



El fiscal le hizo el pedido a la magistrada investigadora Carmen Lamela, luego que el destituido líder catalán Carles Puigdemont se abstuvo de asistir a una audiencia para responder a cargos de rebelión, a raíz de la declaración de independencia hecha por el parlamento catalán el 27 de octubre.



Puigdemont y varios de sus ministros se fueron a Bruselas tras la declaración de independencia y advirtieron que acudirían al proceso judicial.



Poco antes, la jueza había interrogado a nueve ex ministros catalanes. La fiscalía ha pedido cárcel incondicional para ocho de ellos, y ha permitido que uno quede libre bajo fianza.



El Banco Central de España advirtió sobre las repercusiones que podría tener la crisis política en Cataluña, afirmando que podría frenar el crecimiento económico nacional.



La institución mencionó dos posibles escenarios.



El primero es un período de incertidumbre en el cuarto trimestre del 2017, que podría restarle 0,3 puntos porcentuales a los vaticinios de crecimiento económico hasta finales del 2019.



El segundo es una crisis severa y prolongada que cause una reducción de 2,5 puntos porcentuales en el PIB español entre fines del 2017 y el 2019. Ello, expresó la institución, podría desatar una recesión en la economía catalana.



El banco advirtió que se trata de situaciones hipotéticas y que se deben interpretar con cautela. Aun así advirtió que hay riesgos de graves costos económicos a raíz de los anhelos independentistas de Cataluña.