Reportan tiroteo en Universidad del Sur de California

LOS ÁNGELES, California(AP)

La policía de Los Ángeles está respondiendo a los informes de un tiroteo en la Universidad del Sur de California.



La Oficial Irma Mota dice que las llamadas llegaron alrededor de las 12:20 horas cerca del extremo Norte del campus, que está cerca del Centro de Los Ángeles.



Ella dice que los oficiales no encontraron evidencia inmediata de disparos. Están buscando un edificio. No tenía ninguna información adicional.



USC envió alertas en todo el campus anunciando actividad policial cerca de Fertitta Hall. Los estudiantes y la facultad están siendo instados a evitar el área o refugio en su lugar.



Una alerta de la universidad señala disparos que fueron reportados pero no confirmados.