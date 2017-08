Tillerson a Corea del Norte: "No somos su enemigo"

WASHINGTON (AP )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, volvió a asegurar a Corea del Norte que “no somos su enemigo”, aunque quiere ayuda de China para generar las condiciones que puedan derivar en un diálogo con Pyongyang.



Estados Unidos “no busca un cambio de régimen. No buscamos la caída del régimen. No buscamos una reunificación acelerada de la península”, explicó Tillerson el martes, añadiendo que Washington no cree que pueda haber conversaciones productivas si Corea del Norte mantiene su pretensión de seguir adelante con sus armas nucleares.



El dirigente volvió a referirse a China para que ayude a aumentar la presión sobre Corea del Norte por su especial relación económica.



El problema norcoreano no es culpa de Beijing, pero debería hacer más para ayudar a crear las condiciones para conversaciones productivas, agregó.