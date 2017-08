Venezuela: Rechazan denuncia sobre manipulación electoral

VENEZUELA(AP)

El Consejo Nacional Electoral venezolano calificó el miércoles de irresponsable y sin fundamento el señalamiento de la empresa de tecnología informática Smartmatic sobre la supuesta manipulación de los resultados de las elecciones de la Asamblea Constituyente, lo que llevó al Congreso a pedir una investigación penal.



La presidenta del Consejo, Tibisay Lucena, rechazó las afirmaciones del director general de Smartmatic, Antonio Mugica, sobre la discrepancia de un millón de votos en las cifras de participación en los comicios y dijo que se trata de una “aseveración irresponsable” que forma parte de una “agresión permanente” a la que asegura que ha sido sometido en las últimas dos semanas el Poder Electoral.



Lucena, vinculada al oficialismo, indicó que Smartmatic, que es proveedor del Consejo desde 2004, participó en todas las auditorias del proceso. “El Poder Electoral se reserva acciones legales a tan irresponsables declaraciones”, agregó.



La funcionaria, que fue sancionada la semana pasada por Estados Unidos, dijo que el Poder Electoral venezolano ha sido víctima de diversas agresiones como la quema de 181 máquinas electorales, el bloqueo de las cuentas en el exterior de algunos proveedores y “ataques cibernéticos”, pero no ofreció detalles.



En tanto, la mayoría opositora del Congreso aprobó en una sesión especial y sin la presencia de diputados oficialistas solicitar al Ministerio Público que abra una investigación penal a los directores del Consejo por "inflar" la cifra de votantes.



“El resultado que se anunció fue tramposo", dijo el presidente del Congreso, Julio Borges, a la prensa al asegurar que no solo hubo un "fraude" en la convocatoria a la Asamblea Constituyente sino que la "elección fue fraudulenta".



El vicepresidente del Congreso, diputado Freddy Guevara, instó al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, a pronunciarse sobre los cuestionamientos que han surgido sobre el proceso electoral. En medio de la crisis política la fuerza armada se ha convertido en uno de los principales soportes del gobierno del presidente Nicolás Maduro.



A las críticas se sumó uno de los cinco directores del Consejo, Luis Emilio Rondón, vinculado a la oposición, quien expresó que el organismo electoral está obligado a realizar las auditorías para aclarar los resultados de las elecciones.



Lucena anunció el domingo que ocho millones de personas habían participado en la elección de los constituyentes que serán juramentados el miércoles por Maduro.



La primera dama y constituyente Cilia Flores dijo que el jueves se instalará Asamblea Constituyente, integrada por 545 delegados, en la sede del palacio legislativo.



La justicia llegará a partir de mañana”, agregó la primera dama al advertir que la Asamblea Constituyente, que aseguró es “plenipotenciaria”, actuará contra todos los que “atacaron al pueblo”.



Maduro adelantó el lunes que la Asamblea Constituyente tendrá entre sus primeras tareas “tomar el mando” de la Fiscalía y revisar la inmunidad de los diputados.



La fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien está enfrentada al gobierno, y el Congreso desconocieron los resultados de los comicios. La oposición sostiene que en la elección sólo participaron 3,5 millones de votantes y asegura que muchos de ellos, entre los que se incluyen empleados públicos y beneficiarios de programas estatales, fueron forzados a votar bajo amenaza.



Ortega Díaz anunció que abrirá una investigación penal ante las denuncias de personas que aseguran que fueron amenazadas para que sufragaran. El gobierno hasta el momento no ha hecho comentarios sobre esos señalamientos.



Más de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, han objetado la elección y desconocieron sus resultados. Washington, que a inicios de semana congeló los activos de Maduro en territorio estadounidense y prohibió hacer tratos con él, amenazó también con imponer sanciones económicas a Venezuela si el mandatario sigue adelante con el proceso para reformar la constitución.



Por otra parte, el canciller chileno Heraldo Muñoz informó en su cuenta de Twitter que la magistrada electa por el Congreso, Zuleima Del Valle Gonzales, ingresó a la residencia del embajador chileno en Caracas, con lo que se elevaron a cinco los venezolanos que están refugiados en el edificio diplomático de ese país.



El Consejo Nacional Electoral -controlado por el oficialismo- ha dirigido en los últimos 18 años más de media docena de elecciones que se han realizado sin mayores cuestionamientos. Las autoridades siempre han alardeado que el sistema electoral venezolano es uno de los más modernos y confiables del mundo.



Pero desde Londres Mugica dijo el miércoles que hubo una discrepancia de un millón de votos entre las cifras de participación anunciadas por el gobierno y las registradas por sus sistemas.



“Lamentamos profundamente deber informar que las cifras de participación del domingo 30 de julio para la Asamblea Constituyente de Venezuela fueron alteradas”, indicó Mugica.



Smartmatic es una empresa creada por venezolanos en Caracas para proveer máquinas electrónicas de votación al entonces presidente Hugo Chávez. Últimamente se ha expandido para brindar los mismos servicios a diversos países al tiempo que sigue haciéndolo en Venezuela.



La polémica desatada tras la denuncia de Smartmatic acrecienta la tensión política que enfrenta el país sudamericano generada por las protestas antigubernamentales que se han extendido por cuatro meses y que han dejado al menos 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos.