Boy Scouts desmienten elogiar a Trump por discurso

NUEVA YORK, EU(AP)

Los Boy Scouts negaron que el dirigente de la organización haya llamado al presidente Donald Trump para elogiarlo por el discurso políticamente hostil que dio ante la reunión nacional de los exploradores, contradiciendo lo dicho por el mandatario.



Trump dijo al periódico The Wall Street Journal en una entrevista publicada el miércoles: "Me llamó el dirigente de los Boy Scouts para decirme que fue el mejor discurso que han recibido, y ellos estaban muy agradecidos". La entrevista trascendió porque el portal Político publicó la trascripción.



El miércoles, los Boy Scouts respondieron: "No estamos al tanto de tal llamada". La organización especificó que ninguno de los dos más altos dirigentes de la organización, el presidente Randall Stephenson y el director ejecutivo scout Mike Surbaugh, hicieron tal llamada.



La Casa Blanca no respondió inmediatamente a la respuesta de los Boy Scouts.

Surbaugh se disculpó la semana pasada ante miembros de la comunidad que fueron ofendidos por la retórica política del discurso que dio Trump el 24 de julio en West Virginia. Otros presidentes estadounidenses han dado discursos no políticos en pasadas reuniones anuales de exploradores.



Consternando a muchos padres y ex exploradores, Trump promovió su agenda política y se burló de sus rivales. Alentados por el discurso, algunos de los presentes lanzaron abucheos cuando Trump mencionó al ex presidente Barack Obama.



Surbaugh resaltó que todos los presidentes han sido invitados a la reunión anual de los exploradores desde 1937.



Stephenson dijo a The Associated Press que dos días después del discurso que los líderes de la organización anticiparon que Trump podría generar polémica con declaraciones de tintes políticos, pero que se sintieron obligados a invitarlo por respeto a la presidencia.