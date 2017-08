Deja explosión en escuela de Minnesota dos desaparecidos

(GH)

Dos personas están desaparecidas tras una explosión y derrumbe en una escuela primaria de Minneapolis el miércoles, informaron las autoridades.



El suceso ocurrió en la Minnehaha Academy, una escuela cristiana a donde acuden niños desde preescolar hasta el final de la secundaria.



A pesar de que corren las vacaciones de verano, muchos estudiantes y docentes estaban en el plantel para actividades deportivas y académicas.



Cinco personas fueron llevadas heridas al hospital, aunque una fue dada de alta poco después.



Inicialmente el Departamento de Bomberos de Minneapolis informó de una fatalidad tras el derrumbe, pero luego se retractó al hacerse evidente que el dato no estaba confirmado.



El subjefe de bomberos Bryan Tyner dijo que tres personas fueron rescatadas en el techo, y que otra persona inicialmente reportada como desaparecida fue hallada ilesa. Añadió que los bomberos tratan de sofocar un incendio en el edificio y hallar a dos personas que al parecer quedaron atrapadas bajo los escombros. No sabía de inmediato si los desaparecidos eran adultos o menores de edad.



Al parecer la explosión se debió a un gasoducto reventado, pero la causa está siendo investigada, dijo Tyner.



La escuela está conformada por varios edificios. Dijo en su página de Facebook que la explosión sólo afectó al “módulo superior”, y que el personal en el lugar escuchó un estruendo y sintió la estructura estremecerse antes del derrumbe. El módulo inferior no resultó afectado.



Sara Jacobson, directora ejecutiva de programas académicos de la escuela, dijo que había una docena de chicos en el gimnasio del edificio afectado pero que todos estaban bien.



Tramon Vanleer, uno de los instructores del programa veraniego y que estaba en el gimnasio cuando ocurrió la explosión, dijo que cinco niñas estaban con él en ese momento.



"Sonó como si un portón pesado se cerrara con fuerza. Seguidamente se fue la electricidad y cayeron escombros desde el techo así que nos fuimos de ahí lo más rápido que pudimos”, dijo Vanleer a KARE-TV.