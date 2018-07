Hospitalizan a mujer tras alimentar a tiburón

DUGONG, Australia(GH)

Melissa Brunning, australiana de 34 años, vacacionaba en la bahía de Dugong, ubicada al Norte de su país. Iba a bordo de un barco acompañada de un grupo de personas, en el instante que con su mano derecha comenzó a alimentar a un tiburón nodriza que nadaba cerca de la embarcación.El escualo aceptó la ofrenda gustoso, pero al momento de morder no solo trajo consigo a la comida, Melissa, por la fuerza del jalón impulsada por las múltiples hileras de dientes, también fue arrastrada dentro del mar.Fue entonces cuando la mujer sintió que su dedo índice había sido desprendido: “No podía mirar el dedo porque pensé que lo había perdido y que si lo miraba probablemente entraría en estado de ‘shock'", relató para Daily New Australia Tras la traumática experiencia, sus compañeros de viaje lograron tranquilizarla al ver que conservaba su dedo. Brunning decidió no acudir a un hospital, pero al llegar de vuelta a su casa su herida se había infectado al grado de requerir cirugía en centro hospitalario.Médicos constataron que su dedo se encontraba fracturado; Melissa admitió su error y expresó ante su accidente "Sé consciente de tu entorno y no alimentes a los tiburones".