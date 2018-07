Disminuyen arrestos en frontera de EU con México

(AP)

Los arrestos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos bajaron en junio a su nivel más bajo desde febrero, luego de registrar cuatro incrementos mensuales consecutivos, indicó el lunes un funcionario estadounidense.



La baja podría reflejar tendencias estacionales o que la política de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump, la cual exige procesar judicialmente a todos los adultos que ingresen de manera ilegal al país, está teniendo un efecto disuasorio.



La agencia hizo 34 mil 057 arrestos en la frontera con México en junio, una baja del 16% en comparación con los 40 mil 344 registrados en mayo, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato debido a que no está previsto que se publiquen las cifras. Cabe destacar, que el conteo de junio es preliminar y podría cambiar.

Sin embargo, los arrestos son más del doble de los 16 mil 077 realizados en junio de 2017, pero el profundo declive podría minar los argumentos de Trump sobre una crisis en la frontera.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que incluye a la Patrulla Fronteriza, declinó comentar sobre los números, alegando que no lo hace hasta su publicación oficial “para asegurar la consistencia y exactitud”.



El gobierno federal anunció a principios de mayo que iba a enjuiciar cada caso de entrada ilegal al país, incluyendo a los adultos que estuvieran acompañados por niños. La separación de más de 2 mil niños migrantes de sus padres provocó indignación a nivel internacional. Trump revirtió curso el 20 de junio y ordenó que las familias se mantuvieran juntas.



El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza Kevin McAleenan dijo a los agentes fronterizos que dejaran de referir los arrestos por entrada ilegal al Departamento de Justicia si involucraban a padres, a menos que tuviesen un historial delictivo o el bienestar del menor estuviera en duda. Su edicto se produjo “a unas horas” de la directiva de Trump sobre no separar a las familias.



La semana pasada, McAleenan comentó a los reporteros que los arrestos en la frontera estaban disminuyendo en junio, pero señaló que no proporcionaría cifras hasta su publicación oficial prevista para los primeros días de julio.



“Pienso que el énfasis en la implementación de la ley en la frontera ha tenido un impacto en los cruces”, dijo McAleenan.



El aumento de las temperaturas también podría ser un factor importante, puesto que desalienta a la gente de caminar en medio del sofocante y potencialmente letal calor que reina en gran parte del sur de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Los arrestos disminuyeron de mayo a junio en cuatro de los cinco años previos.



Aun así, el declive entre un mes y otro es notable. Las detenciones bajaron a un solo dígito en 2014, en medio de un gran incremento de cruces ilegales, y en 2015. La disminución de arrestos se acercó a 20% en 2016 y 2013.



Los arrestos fronterizos _un indicador imperfecto de los cruces ilegales_ registraron un aumento casi todo el año pasado, tras caer drásticamente en los primeros meses del gobierno de Trump.



Las cifras no reflejan la actividad en los cruces legales. La Patrulla Fronteriza opera entre los puertos de entrada, y no en ellos.