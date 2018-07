Acusan a Trudeau de acoso; "no recuerdo", dice él

(GH)

Por primera, Justin Trudeau reaccionó por primera vez a una acusación por presunta conducta sexual inapropiada ocurrida 18 años atrás.El primer ministro afirmó que no tiene ningún recuerdo del incidente.Trudeau fue consultado sobre una acusación de que se comportó de manera inapropiada con una periodista en un festival de música en Creston, Columbia Británica, en el año 2000."Recuerdo ese día en Creston... Tuve un buen día ese día y no tengo ningún recuerdo de la menor interacción negativa", dijo a periodistas en respuesta a una pregunta sobre este tema durante una visita a Regina, Saskatchewan, con motivo el domingo del Día Nacional de Canadá.Poco después de ese día en el 2000, un artículo sin firma en un periódico acusó a Trudeau, entonces de 28 años y sin responsabilidad política, de haber "manoseado" a una periodista.El artículo no reveló el nombre de la mujer ni proporcionó más detalles sobre los presuntos actos del primer ministro.El texto, que apareció en el diario Creston Valley Advance, afirmaba también que Trudeau se había disculpado y había dicho que habría sido más prudente si hubiera sabido que la periodista trabajaba para un periódico nacional.La cadena CBC informó que contactó con la periodista en cuestión, quien se rehusó a que su nombre fuera citado y que pidió que no se le asocie a la cobertura de este caso.La acusación resurgió recientemente y es la primera vez que el primer ministro la comenta públicamente.Trudeau, quien dice considerarse “feminista”, formó un gobierno con tantas mujeres como hombres y adoptó una política de tolerancia cero en cuanto a las agresiones sexuales en el seno de su gobierno.