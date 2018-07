Tailandia: Rescatan con vida a 12 niños desaparecidos en cueva de Tailandia

MAE SAI, Tailandia(AP )

Socorristas localizaron el lunes con vida a 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador que estaban atrapados dentro de una cueva parcialmente inundada en el Norte de Tailandia, más de una semana después de que se extraviaran, un caso que cautivó al país.



Narongsak Osatanakorn, gobernador de Chiang Rai, dijo que los 13 supervivientes estaban en proceso de ser rescatados, pero advirtió que ellos todavía no estaban fuera de peligro.



"Los encontramos a salvo. Pero la operación no ha terminado", dijo el gobernador en comentarios televisados a nivel nacional.



Buzos de rescate pasaron gran parte del lunes preparándose para un último esfuerzo y así ubicar a los menores de entre 11 y 16 años y a su entrenador de 25. Ellos desaparecieron después de que una inundación los dejara atrapados dentro de la cueva Tham Luang Nang Non en Chiang Rai el 23 de junio.



Buzos del comando SEAL de la Armada tailandesa y socorristas de otros países lograron pasar por un pasaje angosto a primeras horas del lunes luego de atravesar el domingo una cámara clave que era una barrera por su altura y aguas turbias.



Narongsak había dicho antes que el pasaje que los buzos atravesaron va en subida en algunas partes y en otras va de bajada y es bastante angosto, lo que hace difícil que los buzos pasen por allí con todo su equipo.



El agua que ha llenado algunas partes de la cueva dificultó el trabajo de los buzos y los obligó a retirarse por razones de seguridad. Cuando el nivel del agua bajó el domingo, los buzos siguieron adelante de una manera más metódica, instalando una cuerda y llevando tanques de oxígeno extra.



La página de Facebook de los SEAL dice que desde el domingo por la noche, los buzos habían llegado hasta una curva que divide el pasaje de un kilómetro (media milla) en dos direcciones.