Republicano ofrece enmienda a ley de seguros médicos

WASHINGTON D.C. (AP )

Un respetado republicano de tendencia moderada que anunció su oposición al proyecto de ley de seguros médicos elaborado por su partido dijo el martes que trabaja en una enmienda con el respaldo de los líderes republicanos que podría obtener apoyo crucial.



El representante republicano de Michigan, Fred Upton, dijo que la medida proporcionaría 8.000 millones de dólares durante cinco años para ayudar a la gente con enfermedades preexistentes a que paguen sus costosas primas de seguros. Llega en momentos en que muchos moderados del partido se oponen a ese proyecto de alta prioridad, incluso mientras líderes republicanos presionan a los renuentes a que lo respalden para impulsarlo en la Cámara de Representantes antes de que ese recinto inicie un receso de una semana a partir del viernes.

Upton describió el plan a The Associated Press el martes por la noche, horas después de que dio a conocer que se oponía al proyecto de ley porque debilitaba las protecciones de seguros que la reforma de salud promovida por el presidente Barack Obama da a la gente que padece enfermedades preexistentes. Los republicanos quieren revocar gran parte de la ley implementada en 2010.

A la Casa Blanca y a los líderes en el Congreso les hacen falta votos para lograr la aprobación en la cámara baja. Por el momento no está claro si la nueva propuesta resucitará el proyecto de ley.

Incluido Upton, la AP ha contado 21 legisladores republicanos que se oponen a la propuesta de su partido, uno menos de los 22 necesarios para eliminarla, si se asume que todos los demócratas voten “no”. Cuando menos otros 11 dijeron estar indecisos, pero todas las cifras están sujetas a fluctuación, ya que ambas partes efectúan un cabildeo intenso.

Upton es una autoridad respetada en servicios médicos que anteriormente presidió la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. Sus puntos de vista pueden ser influyentes entre muchos de los moderados.

La versión existente del proyecto de ley sobre gastos médicos le permitiría a los estados obtener exenciones federales que autorizarían a las aseguradoras a cobrarles primas más elevadas a las personas con enfermedades preexistentes que hubieran dejado que su cobertura caducara. Eso hizo enfurecer a muchos moderados, que han prometido continuar con dichas protecciones para esas personas. Bajo la ley de Obama, las aseguradoras les deben cobrar las mismas tarifas tanto a los individuos sanos como a los que estén gravemente enfermos.

El dinero en el plan de Upton ayudaría a la gente con enfermedades preexistentes a que puedan pagar primas en estados donde las aseguradoras les pueden cobrar más. Dijo que está trabajando en la propuesta junto con el representante Billy Long de Missouri, otro republicano que ha dicho oponerse al proyecto de ley del partido.

Los periodistas de The Associated Press Julie Pace, Mary Clare Jalonick y Jill Colvin contribuyeron con este despacho.