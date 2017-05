Autor de apuñalamientos en Texas sufría trastornos mentales

AUSTIN, Texas(AP)

La policía afirmó el martes que el autor del ataque a cuchilladas en la Universidad de Texas sufría de problemas mentales.



Kendrex J. White, de 21 años, había sido ingresado recientemente en una institución siquiátrica en otra ciudad, dijo el jefe de la policía de la universidad, David Carter. No dio más detalles.



White estaba matriculado en el campus en Austin.



Dos de los estudiantes heridos en un ataque a cuchilladas en el campus fueron tratados y dados de alta de hospitales, mientras que un tercero seguía hospitalizado, dijo el rector de la institución.



Greg Fenves dijo el martes que el estudiante muerto en el ataque era un alumno de primer año llamado Harrison Brown. Dijo que Brown era un músico talentoso que no había decidido aún cuál sería su especialidad de estudios.



Testigos describieron un ataque repentino y al parecer aleatorio contra extraños en medio del campus de una de las mayores universidades del país.



Carter dijo que sería “prematuro” hablar de los motivos de White y “lo que pasaba por su mente”.



Fenves expresó condolencias a las víctimas, diciendo: “Me rompe el corazón que estudiantes nuestros hayan sido afectados por una tragedia”.