Empleada del FBI se casó con yihadista

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una empleada del FBI “puso en riesgo la seguridad” de Estados Unidos al violar la confidencialidad de la información con la que trabajaba y casarse con un miembro del Estado Islámico, según dio a conocer este lunes CNN.



Daniela Greene —de 38 años, casada y originaria de lo que fue Checoslovaquia— se desempeñaba desde 2011 en el FBI como traductora y manejaba información de un alto grado de confidencialidad. En enero de 2014 comenzó a trabajar en el caso de Denis Cuspert, un ex rapero alemán que se unió a las filas del EI y que estaba en el radar de EU por su alta influencia en Internet para reclutar nuevos yihadistas.



Greene contaba con datos personales de Cuspert y, de acuerdo con la investigación, mantuvo contacto con él a través de Skype. En junio de ese año, la traductora, quien aún estaba casada con un estadounidense, solicitó permiso para viajar, argumentando que iría a visitar a su familia.



Viajó a Turquía y con ayuda cruzó la frontera con Siria. Una vez ahí, de acuerdo con datos de la corte, se casó con Cuspert. Después Greene se comunicó con una tercera persona (anónima) a quien le dijo: “Fui débil y no supe cómo manejarlo (...) realmente me metí en un lío esta vez”. Además, indicó que si volvía a EU probablemente iría a prisión por un largo tiempo.



El 8 de agosto Greene fue arrestada al llegar a EU. En diciembre de ese año fue declarada culpable, pero sólo estuvo dos años en la cárcel, porque cooperó con la investigación.



En octubre de 2015 el Pentágono indicó que Curpert, también conocido como Abou Mamadou, había sido abatido en un ataque aéreo en Siria, hecho que desmintió en agosto de 2016, y un día después Greene salió de prisión.



Un fiscal de Washington dijo que Greene “puso en peligro la seguridad nacional al exponerse y mostrar información de temas importantes a la organización terrorista”, pero su cooperación con las autoridades fue una causa para reducir su condena.