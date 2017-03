España marca alto a autobús con mensaje contra niños transexuales

MADRID, España(SUN)

Un autobús con publicidad contra los niños transexuales ha generado una dura polémica en España. Después de dos días de debate, un juez ordenó ayer miércoles detener su circulación por las principales ciudades del país, al considerar que difunde un mensaje de odio.



“Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo”. Este es el eslogan pintado en el autobús naranja que el martes comenzó a recorrer Madrid. Se trata de la respuesta a una campaña lanzada en enero por Chrysallis, una asociación de familias de menores transexuales, que planteaba que puede haber “niñas con pene y niños con vulva”.



Organización ultracatólica HazteOir es la responsable del autobús.



Fundada en 2001, su momento de protagonismo llegó con la victoria del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004. HazteOir se convirtió en cabeza de la oposición social y convocó marchas multitudinarias contra el matrimonio homosexual, el aborto y la educación laica.



Ante la asimilación de todos estos valores por la sociedad española, HazteOir quedó arrinconada y giró su atención hacia América usando una plataforma internacional llamada CitizenGo. Mediante ella se implicó en la reciente campaña contra el matrimonio igualitario en México.



Así se lo explicaba el presidente de la organización, Ignacio Arsuaga, en octubre del año pasado: “Desde su fundación, HazteOir.org mantiene relación con entidades sociales y personalidades de todo el mundo. En el caso del Frente Nacional de la Familia mexicano, compartimos el apoyo a la familia, los derechos de los niños y la libertad de los padres para educar a sus hijos. Y sí, hemos apoyado movilizaciones en París, Washington o Perú, es lógico que también lo hagamos en México y allí donde instituciones y valores fundamentales están amenazados”.



HazteOir incluso organizó en Madrid una pequeña concentración en “solidaridad con las familias mexicanas” y entregó en la embajada 168 mil firmas recabadas en todo el mundo pidiendo al gobierno de México que retirase la iniciativa a favor del matrimonio igualitario.



La circulación del “autobús tránsfobo”, como se ha bautizado en España, generó una polémica inmediata. La policía local de Madrid lo inmovilizó el mismo martes con el argumento de que exhibía publicidad no siendo un vehículo autorizado para ello. Ayer los jueces decretaron que no debe volver a la carretera porque incita al odio, así que no podrá visitar su siguiente etapa: Valencia.



Arsuaga declaró ayer que esa decisión es un ataque a la libertad de expresión. “La campaña ha sido acertada porque queríamos mostrar el carácter totalitario del loby homosexual, lo hemos conseguido”.



El episodio ha causado un intenso debate en España por dos razones. La primera es que recupera la discusión sobre los límites de la libertad de expresión. Ninguna organización conservadora apoya la campaña, por considerarla “impresentable” y “disparatada”, como la definieron dos portavoces del Partido Popular.

Paradójicamente, sectores progresistas sí han criticado que la medida judicial es dudosa.



El presidente de Jueces para la Democracia, Ignacio González, declaró: “Creo que no hay ninguna infracción penal. Igual que criticamos cuando un mensaje en Twitter es objeto de sanción penal, esto forma parte de la libertad de expresión y está en el territorio de las ideas”.



Con él coinciden voces de la izquierda como César Strawberry, un rapero recientemente condenado por sus chistes macabros. “Todo lo que sea reprimir la libertad de expresión me parece un atentado contra los derechos fundamentales de las personas”, dijo Strawberry en eldiario.es.



El segundo motivo de polémica es que en 2013 HazteOir fue declarada por el Partido Popular asociación de “utilidad pública” y recibe beneficios fiscales. El Partido Socialista (PSOE) y Podemos han pedido que esas ayudas sean retiradas.



En los últimos tiempos HazteOir ha perdido el favor de la Iglesia oficial y ha sido apartada de labores parroquiales por varios obispos alarmados ante su intransigencia. Pese a las acusaciones al respecto, la asociación rechaza todo nexo con El Yunque.