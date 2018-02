FOTOS: El "hombre árbol" sufre recaída tras haber sido operado 24 veces

BANGLADÉS, Asia del Sur(GH)

A más de un año de haberse operado y pensar que su vida continuaría como una persona normal, Abul Bajandar, un conductor de bicitaxi que era conocido como el "hombre árbol", recayó está semana.Por su rara enfermedad, “el hombre árbol”, tuvo 24 intervenciones quirúrgicas el año pasado, y al pensar que este problema había acabado, esta semana recayó al tener lesiones nuevamente en sus manos, por lo que tuvo que ser sometido a la operación número 25.Abul Bajandar, de 27 años, sufre de epidermodisplasia verruciforme, una rarísima enfermedad genética de la piel.Los doctores intrigados por este padecimiento no tan común, atendieron al joven gratis y tras varias cirugías le extirparon más de 5 kilos de verrugas de sus manos y pies.Desde entonces, vive en una pequeña habitación del hospital con su esposa y su familia.La cirujana Samanta Lal Sen, que el año pasado celebró su mejoría como un hito en la historia de la medicina, admite ahora que el caso de Bajandar puede ser más complicado de lo que se pensó en un comienzo.Su paciente, que no ha podido trabajar durante años, teme no curarse nunca."Tengo miedo de tener que someterme a más operaciones. No creo que mis manos y pies vayan a estar bien de nuevo", dijo a la AFP "Vamos a seguir investigando hasta alcanzar un éxito definitivo, aunque es difícil de decir cuánto tiempo nos tomará eso", dijo la doctora Sen.Para su mujer Halima Jatun, su vida está en suspenso mientras atiende a su esposo y cuida de su hija de cuatro años."Estamos agradecidos por el tratamiento gratuito, nosotros no podríamos haberlo pagado", dijo Jatun, que fabrica alhajas para ganar algo de dinero.Según Sen, menos de 12 personas en todo el mundo sufren epidermodisplasia verruciforme.