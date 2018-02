Relación con EU más cercana con Trump que con gobiernos anteriores: Videgaray

WASHINGTON D.C. (AP )

Aunque parezca sorprendente, la relación de México con Estados Unidos es hoy día “más fluida y más cercana que con gobiernos anteriores”, afirmó el viernes el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Luis Videgaray.



México ha tenido desavenencias bien conocidas con el gobierno del presidente Donald Trump en materia de comercio e inmigración, y por la propuesta de Trump de construir un muro en la frontera que quiere sea pagado por México.



“Con el gobierno de Trump, estamos comprometidos a tener una comunicación muy cercana y eso ha demostrado ser un beneficio tremendo para la relación”, afirmó en una conferencia de prensa conjunta en México con el secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson y la canciller canadiense Chrystia Freeland. Los tres países están renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.





Con su visita a México, Tillerson arrancó una gira de seis días por Latinoamérica en la que también visitará Panamá, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. En la Ciudad de México fue recibido por un puñado de manifestantes que sostenían letreros con las frases “Dreamers, rehenes de Trump” y “Somos trabajadores, no terroristas, no criminales”.



Los tres funcionarios hablaron sobre seguridad, en especial el tráfico de opiáceos y opiáceos sintéticos como el fentanilo, que han generado una ola de fallecimientos por sobredosis.

“Dada la naturaleza letal de la crisis de opiáceos, debemos hacer más para atacar el modelo de negocios de los que trafican con drogas y armas”, dijo Tillerson.



Al preguntársele acerca de los reportes sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales del 1 de julio en México, el secretario de Estado dijo que “sabemos que Rusia tiene sus huellas en elecciones en todo el mundo... mi recomendación a México sería que preste atención”.



Los tres funcionarios también dijeron que conversaron sobre la crisis política y económica en Venezuela y la decisión de su gobierno de adelantar las elecciones presidenciales a abril bajo condiciones que según los opositores favorecen abrumadoramente al presidente Nicolás Maduro, que hasta el momento es el único candidato.



“Compartimos nuestras preocupaciones por la crisis humanitaria que se ha desarrollado en Venezuela”, afirmó Tillerson. “Todos exhortamos al régimen de Maduro a que vuelva a efectuar elecciones libres, abiertas, creíbles y democráticas”.



Videgaray hizo notar rápidamente que el gobierno mexicano tiene límites en lo lejos que llegará para presionar a Venezuela.

“México en ningún caso respaldaría ninguna opción que implique la violencia”, afirmó.



Por su parte, Tillerson dijo que Estados Unidos desea ver una “transición pacífica”.



“Si el presidente Maduro retomara la Constitución venezolana, volviera a instalar a la Asamblea debidamente electa, desmantelara a la ilegítima Asamblea Constituyente y volviera a efectuar elecciones libres e imparciales, entonces es bienvenido de quedarse y postularse en los comicios libres e imparciales”, afirmó Tillerson.



“Si desea hacerse a un lado y permitir que alguien más se postule en ellos, eso está bien”.

Las autoridades venezolanas condenaron las afirmaciones que había hecho Tillerson el jueves en la Universidad de Texas. El secretario de Estado dijo que a lo largo de la historia latinoamericana con frecuencia han sido las fuerzas armadas las que han intervenido para “administrar una transición pacífica”.



Eso le molestó al gobierno venezolano, cuyos soldados se dice también pasan hambre como gran parte del resto de la población.



El ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López se presentó el viernes en la televisión estatal, flanqueado por media docena de oficiales militares uniformados, para denunciar los comentarios de Tillerson. Dijo que las fuerzas armadas de Venezuela están unidas y nunca sucumbirían a la influencia de una potencia extranjera.



“Usted no sabe lo que hace”, afirmó Padrino López. “Lo invito a que se corrija”.



Las autoridades venezolanas acusaron a Tillerson de valerse de su viaje actual para incrementar la presión sobre los gobiernos de toda la región con el fin de que se unan a Estados Unidos en “un plan perverso de agresiones contra Venezuela”.