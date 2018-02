EU dice que estaría dispuesto a usar armas nucleares

WASHINGTON D.C. (AP)

La administración Trump anunció este viernes que continuará con gran parte de la política de armas nucleares de la administración Obama, pero adoptará una postura más agresiva hacia Rusia.



Dijo que Rusia debe ser persuadida de que enfrentará "costos inaceptablemente terribles" si amenazara incluso con un ataque nuclear limitado en Europa.



La amplia revisión de la política nuclear de EU no requiere un aumento neto de armas nucleares estratégicas, una posición que contrasta con la declaración del presidente Donald Trump en un tuit poco antes de asumir el cargo, de que Estados Unidos "debe fortalecer y expandir su capacidad nuclear.



En su discurso sobre el Estado de la Unión el martes, no mencionó la expansión, aunque dijo que el arsenal debe impedir los actos de agresión.



Un informe de 74 páginas llama a Corea del Norte una "amenaza clara y grave" para los EU y sus aliados. Afirma que cualquier ataque nuclear de Corea del Norte contra los EU o sus aliados dará como resultado "el fin de ese régimen".



"No hay ningún escenario en el que el régimen de Kim pueda emplear armas nucleares y sobrevivir", dice.



La revisión liderada por el Pentágono del arsenal nuclear de los EU y las políticas que la rigen fue ordenada por Trump hace un año.



Conocida oficialmente como una revisión de la postura nuclear, habitualmente se realiza al comienzo de una nueva administración.



La administración de Trump llegó a la conclusión de que los Estados Unidos deberían seguir en gran medida los planes de su predecesor para modernizar el arsenal nuclear, incluidos nuevos aviones bombarderos, submarinos y misiles terrestres.



También respaldó la adhesión a los acuerdos de control de armas existentes, incluido el nuevo tratado START que limita a Estados Unidos y Rusia a mil 550 ojivas nucleares estratégicas con un máximo de 700 lanzadores desplegados.



El tratado, negociado bajo el presidente Barack Obama, entró en vigor el 5 de febrero de 2011, y sus límites de armas deben cumplirse antes del lunes.



Los EU dice que ha cumplido con los límites desde agosto y espera que los rusos cumplan antes de la fecha límite del lunes.



A partir del 1 de septiembre, la última fecha para la que hay cifras oficiales disponibles, Rusia estaba por debajo del límite del lanzador pero ligeramente por encima del límite de ojivas, en mil 561.



"Moscú ha manifestado reiteradamente su intención de cumplir esos límites a tiempo, y no tenemos motivos para creer que ese no será el caso", dijo el jueves la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.



La revisión nuclear del Pentágono concluyó que si bien el control de armas puede promover los intereses estadounidenses, "es difícil prever más avances", a la luz de lo que los Estados Unidos consideran la agresión de Rusia en Ucrania y las violaciones de los acuerdos de armas existentes.



La doctrina nuclear de Trump rompe con la de Obama al poner fin a su presión para reducir el papel de las armas nucleares en la política de defensa de los EU.



Al igual que Obama, Trump consideraría usar armas nucleares sólo en "circunstancias extremas", mientras mantiene un cierto grado de ambigüedad sobre lo que eso significa.



Pero Trump ve un papel más disuasorio para estas armas, como se refleja en el plan para desarrollar nuevas capacidades para contrarrestar a Rusia en Europa.



La opinión de la administración es que las políticas y acciones rusas están plagadas de posibles errores de cálculo que conducen a una escalada descontrolada del conflicto en Europa.



Señala específicamente una doctrina rusa conocida como "escalar para reducir la escalada", en la cual Moscú usaría o amenazaría usar armas nucleares de menor rendimiento en un conflicto limitado y convencional en Europa en la creencia de que hacerlo obligaría a los EU y la OTAN para retroceder.



"Las declaraciones rusas recientes sobre esta doctrina de armas nucleares en evolución parecen reducir el umbral para el primer uso de armas nucleares de Moscú", dijo la revisión.



La administración propone una solución de dos pasos.



Primero, modificaría "un pequeño número" de misiles balísticos existentes de largo alcance transportados por los submarinos estratégicos Trident para adaptarlos a ojivas nucleares de menor rendimiento.



En segundo lugar, "a largo plazo", desarrollaría un misil de crucero lanzado al mar con armas nucleares, restableciendo un arma que existió durante la Guerra Fría pero que fue retirada en 2011 por la administración Obama.



Robert Soofer, un alto funcionario de política nuclear del Pentágono que ayudó a dirigir la revisión de las políticas, dijo que Moscú podría retrasar el plan de los EU para lanzar esas dos armas adicionales.



"Estoy seguro de que no responderán bien", dijo Soofer el jueves.



El secretario de prensa de la Embajada de Rusia en Washington, Nikolay Lakhonin, dijo que no haría ningún comentario hasta que la revisión se haya hecho pública.



Cuando se le preguntó si las dos nuevas armas nucleares son necesarias para disuadir a Rusia, el secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo el viernes: "Estamos disuadiendo a las naciones que han hablado sobre el uso de armas nucleares".



The Associated Press informó el mes pasado sobre los elementos clave de la revisión nuclear de Estados Unidos, basada en un borrador del documento, incluyendo su respaldo al plan de la administración Obama para modernizar completamente el arsenal nuclear mediante la construcción de un nuevo bombardero estratégico.