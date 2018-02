EU ha admitido que no tiene pruebas de que Assad haya usado armas químicas

WASHINGTON D.C. (AP)

US accuses Syria of using chemical weapons against its people https://t.co/yTRbrGDe8x pic.twitter.com/Ddp6LCqeGX — Al Jazeera English (@AJEnglish) 2 de febrero de 2018

U.S. says Syria may be developing new types of chemical weapons https://t.co/VHjJJXMU0r pic.twitter.com/Z1UhkjCgzi — Reuters Top News (@Reuters) 2 de febrero de 2018

Los EU no tienen pruebas suficientes para confirmar informes de grupos de ayuda y otros de que el gobierno sirio ha usado el mortífero gas sarín en sus ciudadanos, dijo el viernes el secretario de Defensa, Jim Mattis."Tenemos otros informes de personas que afirman que han sido utilizados", declaró Mattis a periodistas en el Pentágono. "No tenemos evidencia de eso".Agregó que no estaba refutando los informes."Estamos buscando evidencia de ello, ya que claramente estamos lidiando con el régimen de Assad que ha utilizado la negación y el engaño para ocultar sus acciones fuera de la ley", Informó Mattis.El presidente sirio Bashar Assad niega que su gobierno haya usado armas químicas.Mattis dice que está claro que el gobierno de Assad ha usado gas cloro en la guerra civil siria."Estamos aún más preocupados por la posibilidad del uso de sarín", dijo. El sarín es una toxina incolora e insípida que puede causar insuficiencia respiratoria y causar la muerte.En abril pasado, Estados Unidos lanzó varias docenas de misiles crucero Tomahawk en una base aérea siria en respuesta a lo que denominó el uso ilegal de armas químicas por parte de Siria.El presidente Donald Trump dijo que el ataque estaba destinado a impedir el uso de armas ilegales por parte de Siria.El jueves, la administración Trump acusó a Assad de producir y usar "nuevos tipos de armas" que liberarían productos químicos mortales.Los funcionarios de la administración dijeron que Trump no ha descartado acciones militares adicionales para disuadir ataques químicos o castigar a Assad, aunque no sugirieron que ninguna acción fuera inminente.