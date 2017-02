Advierte EU a Irán por prueba de misil

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Que no están dispuestos a tolerar "comportamientos desestabilizadores" advirtió la administración del presidente estadounidense Donald Trump al Gobierno de Irán.



El asesor de Seguridad nacional de EU, Michael Flynn, lanzó lo que sería la primera "advertencia oficial" a Teherán luego de que se confirmara que realizaron la prueba de un misil.



Flynn calificó el acto como "provocador" y anunció que "no vamos a quedarnos cruzados de brazos".



Sin dar más detalles, el asesor dijo que "a partir de hoy, ponemos a Irán bajo aviso".



TENSIÓN



Irán confirmó ayer el lanzamiento de prueba, aunque no especificó de qué tipo de misil se trató, ni cuándo se realizó el ensayo, pero las autoridades aseguraron que no existieron violaciones ni a las resoluciones de la ONU ni al acuerdo que tiene con varios países sobre su poderío nuclear.



El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución prohibiéndole a Irán realizar pruebas misilísticos que estudien la posibilidad de contener una ojiva nuclear.



El ahora presidente Trump llegó a decir durante su campaña que retiraría a EU del acuerdo pacto nuclear al que la administración del ex presidente Obama llegó con ese país, aunque su secretario de Defensa, James Mattis y el nuevo director de la CIA, Mike Pompeo, se pronunciaron a favor de mantenerlo.