Suma 48 muertos accidente de autobús que cayó a un abismo en Perú

LIMA, Perú(AP )

Al menos 48 personas murieron el martes cuando un autobús cayó a un acantilado tras chocar con un camión en una zona conocida como la "Curva del Diablo" en la costa peruana del Pacífico, informaron las autoridades.



El vehículo quedó en una playa 250 metros más abajo, según pudo apreciarse en imágenes de televisión.



El jefe de la policía de carreteras, coronel Dino Escudero, dijo a The Associated Press que se contabilizaron 48 muertos. Otros seis quedaron heridos y al menos tres personas están desaparecidas.



Más de 200 rescatistas entre bomberos, policías y paramédicos rescataban a las víctimas en la estrecha y sinuosa carretera de la "Curva del Diablo", a unos 70 kilómetros al norte de Lima.



El autobús de la empresa "San Martín" salió de la norteña ciudad de Huacho rumbo a Lima. Al partir el vehículo llevaba al menos 57 personas, dijo el coronel Escudero, quien teme que la cifra de muertos aumente. Añadió que "la neblina y las curvas de la carretera" afectan la conducción en la zona.



Bruno Giuffra, ministro de Transportes, indicó que los primeros reportes señalan como causa el "exceso de velocidad de ambos vehículos", según el sistema de posicionamiento global que traían.



La AP llamó a la empresa de transportes, pero no fue posible obtener más detalles.



Claudia Espinoza, de la compañía de bomberos de Perú, dijo que no hay camino que conduzca de forma directa a la playa, lo que complica el rescate, pero que los socorristas transportaron a los heridos por medio de un helicóptero. Durante la noche se colocaron varios cañones de luz para continuar con el rescate.



La policía detuvo a un ladrón que robaba las pertenencias de los cadáveres. Un video colgado en la página en Facebook del noticiero local "La Rotativa" mostró cómo más personas, que llegaron primero al sitio del accidente, extraían los bienes de las víctimas, varias de ellas aún con vida.



“Es muy doloroso para nosotros como país, sufrir un accidente de esta magnitud. Mi solidaridad profunda con el dolor de los familiares”, dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su cuenta de Twitter.



Los accidentes de tráfico son comunes en Perú, con más de 2.600 muertos en 2016 y 2.965 en 2015. Por lo general, los muertos en las carreteras son peruanos pobres que viven en zonas remotas y no tienen otra forma de transportarse.



Más de 20 fallecieron en noviembre cuando un autobús cayó desde un puente a un río en los Andes. El accidente vial más mortífero de la historia reciente en el país ocurrió en 2013 cuando 51 campesinos murieron en Cusco luego que el camión que los llevaba de retorno a su aldea cayó a un río.



En la zona de la "Curva del Diablo" han ocurrido numerosos accidentes desde hace décadas, e incluso ha sido incluida en relatos de conocidos escritores como Mario Vargas Llosa.



Miguel Sidia, experto peruano en transporte, dijo que aunque las condiciones de las carreteras en la nación andina han mejorado en los últimos años, la falta de educación vial y la poca aplicación de las normas viales siguen provocando muchas muertes cada año.



Pidió a las autoridades que inmediatamente realizaran estudios para construir una nueva carretera más lejos del acantilado donde ocurrió el accidente.



"Como peruano, es vergonzoso", dijo.