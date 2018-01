Mueren 36 personas al caer autobús a un abismo en Perú

LIMA, Perú(AP )

Un autobús interprovincial cayó a un abismo el martes tras chocar con un camión frente a la costa peruana en el Pacífico y 36 personas murieron, informaron las autoridades.



El vehículo quedó en una playa 80 metros más abajo, según pudo apreciarse en imágenes de televisión. El Ministerio de Salud informó vía Twitter que hay 36 muertos.



Los bomberos rescataban a las víctimas en un área de difícil acceso llamada Pasamayo, a unos 70 kilómetros al norte de Lima, en una zona llamada “la curva del diablo” por la sinuosidad y estrechez de la vía. Durante décadas Pasamayo ha sido considerado un lugar de tránsito peligroso con una carretera angosta de doble sentido.



Los bomberos trasladaron a seis heridos a diversos hospitales de Lima.



El autobús de la empresa "San Martín" salió de la norteña ciudad de Huacho rumbo a Lima. Al partir el vehículo llevaba 57 personas, dijo a The Associated Press el jefe policial Dino Escudero, quien teme que la cifra de muertos aumente.



La AP llamó a la empresa de transportes, pero no fue posible obtener más detalles.



De acuerdo con datos oficiales disponibles, en 2016 murieron 2.696 personas en accidentes viales en Perú, mientras que en 2015 fallecieron 2.965.



En general, los muertos en las carreteras son peruanos pobres que viven en zonas remotas y no tienen otra forma de transportarse.