"Te amo para siempre mi ángel", escribió Nahir en Instagram luego de matar a su novio

ARGENTINA (GH)

“Cinco años juntos…”, así comenzó el mensaje de amor que Nahir Galarza, una joven argentina de 19 años, escribió en su cuenta de Instagram con una tierna fotografía con su novio.Sin embargo, nadie se imaginó que Galarza sería la responsable de dispararle en dos ocasiones a Fernando Pastorizzo, privándolo de la vida.Nahir Galarza pasó la mayor parte del pasado viernes 29 de diciembre en la fiscalía de Gualeguaychú.Primero como testigo y después para confesar un crimen que sacudió a esa ciudad de la provincia de Entre Ríos.La joven, estudiante de abogacía – fue la última persona que vio con vida a Fernando Pastorizzo, quien tenía 21 años.En un principio sólo había declarado ser testigo del asesinato pero confesó haber sido quien disparó con el arma de 9 milímetros de su papá, un oficial de nombre Marcelo Galarza.Aún cuando los investigadores no la tenían en el radar de la escena del crimen, Galarza hasta despidió a su ex pareja por las redes sociales con un mensaje conmovedor."5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre mi ángel", fue el texto, acompañado por una foto de los 2, que difundió en la red social.Galarza fue internada en el área de Psiquiatría del hospital Centenario, pues supuestamente se encontraba en shock, aunque muchos amigos cercanos confesaron que la joven tenía una fijación con su pareja al cual ya había amenazado de muerte por intentar terminar la relación tóxica que llevaban.Por su parte, el padre de la joven y dueño del arma homicida (que era su arma reglamentaria como policía) dijo a los medios que su hija no es un monstruo y que ellos están perdiendo una hija, así como la familia Pastorizzo perdió un hijo.