Trump pide medidas más rígidas tras ataque de "animal"

WASHINGTON D.C. (AP )

Agitado por el primer gran ataque inspirado en el grupo Estado Islámico en territorio estadounidense desde que asumió la presidencia, Donald Trump llamó a una rápida cancelación del programa migratorio que permitió el ingreso al país del sospechoso y arremetió contra un enemigo político al que acusó de la imposición del tratado, aunque fue el republicano George H.W. Bush el que promulgó la ley.



Trump insistió el miércoles que el Congreso debe poner fin al programa de lotería de visas bajo el cual el inmigrante uzbeko Sayfullo Saipov ingresó al país, y ordenó un control más estricto de inmigrantes que ya están sujetos a lo que describió como una “investigación extrema”. Pero la Casa Blanca no dio indicios de que cuáles serían las nuevas medidas que estaría planeando el presidente.



“Debemos ser mucho más estrictos, más inteligentes y menos políticamente correctos”, dijo Trump. También señaló que se debe fortalecer al sistema judicial estadounidense que lidie con esos casos, al declarar: “Lo que tenemos en este momento es una broma, un hazmerreír”. Nuevamente, la Casa Blanca no dio más detalles.



Trump arremetió contra el sospechoso del ataque, en el que murieron ocho personas y varias más resultaron heridas, llamándolo “animal” y dijo que está abierto a enviarlo a la prisión federal de Bahía de Guantánamo, Cuba, en lugar de a un juicio en Nueva York. “Sin duda lo consideraría, enviarlo a Guantánamo”, dijo el mandatario.



La portavoz Sarah Huckabee Sanders dijo que la Casa Blanca considera a Saipov un “combatiente enemigo” y aún no decide si sacarlo o no del sistema judicial civil y colocarlo en detención militar.



Pero poco después, los fiscales presentaron en Nueva York cargos ante una corte federal, acusando a Saipov de proporcionar material de apoyo a un grupo terrorista y cometer actos de violencia y destrucción con vehículos de motor.



En el frente político, Trump culpó el miércoles en Twitter al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, un demócrata que representa a Nueva York, del programa bipartidista de visas que utilizó el sospechoso para ingresar al país en 2010.



El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Saipov ingresó a Estados Unidos bajo el Programa de Visas de Diversidad, que les da a las personas de países con bajos índices migratorios la oportunidad de ir a Estados Unidos. Trump se refirió al programa como “una belleza de Chuck Schumer” y pidió al Congreso comenzar de inmediato el trabajo para su cancelación.



No quedó claro de inmediato cuándo fue que Saipov fue radicalizado por el Estado Islámico, pero el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York dijo que el sospechoso comenzó a planear su ataque hace algunas semanas.



Schumer respaldó la lotería de visas como miembro de la Cámara de Representante al momento de su aprobación con respaldo de ambos partidos en 1990. Fue promulgado por el presidente republicano George H.W. Bush.



Los fuertes comentarios de Trump hacia un senador de un estado que aún se recupera del ataque generaron críticas de miembros de ambos partidos.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que la crítica de Trump a Schumer “es justo lo que quieren los terroristas”: crear división en un momento en el que se necesita unidad. El senador republicano Bob Corker, dijo que “probablemente no sea la mejor forma para sacar lo mejor de nuestro país”. Corker, quien ya anunció que no buscará la reelección en 2018, cada vez arremete con más fuerza contra el temperamento de Trump.



El mismo Schumer ofreció su consejo. “El presidente debería dejar de tuitear y comenzar a liderar”.