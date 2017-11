Por ataque en NY "blindan" desfile en Halloween Cinco muertos son argentinos

NUEVA YORK(AP)

El siempre surrealista desfile de Halloween de la Ciudad de Nueva York se realizó ayer bajo la sombra del temor real, horas después de que un hombre matara a ocho personas en una ciclovía en lo que las autoridades describieron como un acto terrorista.



El desfile en Greenwich Village se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad e inició a kilómetro y medio (una milla) del lugar en el que cuatro horas antes una camioneta embistió a peatones y ciclistas que transitaban sobre un sendero cercano al World Trade Center.



Pero el vistoso espectáculo se realizó con carros alegóricos, bandas musicales, nula sensibilidad y miles de espectadores.



"No voy a dejar que eso me asuste", dijo Cathryn Stobl, una neoyorquina, de 23 años de edad, mientras esperaba disfrazada de Buffy La Cazavampiros a que iniciara el desfile. "No puedes permitir que eso te impida vivir".



La Policía informó que desplegó agentes adicionales, equipos con armamento pesado y camiones de construcción como barricadas a lo largo de la ruta del desfile. Pero las autoridades hicieron énfasis en que la ciudadanía debe sentirse segura.



El gobernador demócrata Andrew Cuomo visitó la ruta al inicio del desfile, y el alcalde Bill de Blasio les aseguró a residentes y visitantes que la Policía está preparada.



"Vamos a seguir trabajando en la ciudad y no nos van a detener", dijo de Blasio.



Sin embargo, el alcalde llamó a los neoyorquinos a mantenerse alerta: "Notifiquen de inmediato a un agente si ven algo inusual, algo que los preocupe".



El desfile, abierto a todo aquel que vaya disfrazado, inició en 1973 con un titiritero que marchaba acompañado de su familia, y posteriormente se convirtió en un evento televisado.



Fantasmas, duendes, zombies, superhéroes, hombres en zancos, un montón de abejorros humanos y un carro alegórico repleto de personas sin camisa, fueron algunos de los que transitaron por la Sexta Avenida.



BUENOS AIRES.- Cinco de los ocho muertos por el ataque con una camioneta ayer en Nueva York son ciudadanos argentinos, confirmó la cancillería del país sudamericano.



Los fallecidos fueron identificados como Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi.



Otro ciudadano argentino, Martín Ludovico Marro, se encuentra internado en el Presbiterian Hospital de Manhattan "recuperándose de las heridas sufridas, y encontrándose fuera de peligro según el parte médico oficial", informó la cancillería en un comunicado.



Un hombre en una camioneta rentada arremetió contra la gente que avanzaba por una ciclovía cerca del monumento conmemorativo por los atentados del World Trade Center en septiembre de 2001, informaron las autoridades estadounidenses.



La Policía de Nueva York identificó al atacante de Manhattan como un migrante de origen uzbeko llegado en 2010 a Estados Unidos, según reportes de dos fuentes policiacas citadas por la cadena CNN.