Actos terroristas en Canadá dejan al menos 5 heridos

EDMONTON, Canadá(AP )

Las autoridades de Canadá investigan como actos terroristas dos sucesos que dejaron al menos cinco personas heridas, un policía entre ellos, y un sospechoso detenido en la ciudad de Edmonton se informó el domingo.La policía informó que todo comenzó afuera del estadio Commonwealth durante un partido de la Liga Canadiense de Futbol el sábado por la noche, cuando un vehículo Chevrolet Malibu embistió una barricada de control de tráfico y arrojó por los aires a un policía.El agente fue trasladado a un hospital y tratado por heridas menores mientras que se inició una persecución.Pocas horas después, un camión de la empresa de mudanzas U-Haul fue detenida en un retén de seguridad en la carretera Wayne Gretzky Drive, en el Norte de Edmonton. El jefe de policía de Edmonton Rod Knecht dijo que el nombre del sujeto era similar al nombre del dueño del auto que embistió al agente de policía.Indicó que el camión de U-Haul aceleró hacia el Centro de la ciudad con la policía persiguiéndolo.La policía informó que el camión se desvió intencionalmente hacia los transeúntes que pasaban por las aceras durante la persecución. Cuatro personas resultaron lesionadas por el vehículo pero no se conoce la magnitud de sus heridas.Al final, el camión se volteó cerca de un hotel en el centro y el sospechoso fue detenido. No se dio a conocer su nombre.Knecht detalló que encontraron una bandera del Estado Islámico en el automóvil que golpeó al policía. Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre de 30 años, residente de Edmonton. El jefe de policía dijo que el conductor bajó del vehículo y atacó al policía con un cuchillo antes de huir a pie. Las autoridades creen que el agresor actuó solo.El primer ministro Justin Trudeau dijo en un comunicado que los canadienses “están con la gente de Edmonton después del ataque terrorista”.“No podemos -y no vamos a permitir- que el extremismo violento se arraigue en nuestras comunidades, sabemos que la fuerza de Canadá proviene de nuestra diversidad y no nos sentiremos intimidados por aquellos que buscan dividirnos o promover el miedo”, dijo Trudeau.