Mueren dos personas en ataque con cuchillo en Francia

MARSELLA, Francia(AP )

Un hombre armado con un cuchillo atacó a la gente en la principal estación de tren de Marsella, Francia, el domingo y mató a dos mujeres antes de que militares lo mataran a tiros, informaron las autoridades.



En su cuenta oficial de Twitter, la policía alertó a las personas no acercarse a la estación de tren Saint Charles debido a que se estaba llevando a cabo una operación. Los soldados y la policía se colocaron afuera de la terminal, la cual fue evacuada.



Tres agentes de la policía indicaron que una mujer fue apuñalada. Dos de ellos señalaron que la mujer tenía un corte en la garganta.



El agresor murió luego de recibir disparos de los soldados que estaban vigilando la estación. Los elementos hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para hablar públicamente sobre la operación.



La fiscalía de París abrió una investigación antiterrorista. No se dieron a conocer más detalles de lo ocurrido, ni el motivo del ataque. El ministro del Interior Gerard Collomb tuiteó que viajaría a la escena del ataque.



A principios de este mes, cuatro jóvenes turistas de Estados Unidos fueron atacadas con ácido en la misma estación de tren en Marsella. Las autoridades francesas dijeron que la agresora sufría de una enfermedad mental.