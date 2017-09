Trump retira amenazas por dinero para construir muro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al parecer Donald Trump retiró su amenaza de paralizar al Gobierno si no obtenía financiación para la construcción del muro con la frontera de México, según señaló la Casa Blanca a líderes republicanos del Congreso.Fue por medio de un asistente parlamentario del partido, que el diario Washington Post informó al respecto.Sin embargo, luego de las amenazas de Trump, la Casa Blanca notificó al Congreso que no sería necesario que los mil 600 millones de dólares estén incluidos en un proyecto que apunta a financiar las operaciones del Gobierno entre octubre y comienzos de diciembre.No obstante, Trump todavía quiere que la financiación del muro sea incluida en el proyecto presupuestario que se pautará en diciembre, agregó The Washington Post.