Paul Ryan pide a Trump no quitar el DACA

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente de la Cámara Paul Ryan y otro republicano están instando al presidente Donald Trump a no rescindir las protecciones federales para los niños inmigrantes cuyos padres los trajeron al país ilegalmente.



A Ryan se le preguntó sobre el rumoreado movimiento de Trump para revertir las llamadas protecciones de DACA para esos niños en la estación de radio de Wisconsin WCLO. Ryan dijo: "De hecho, no creo que debamos hacer eso".



Ryan declaró: "Esto es algo que el Congreso tiene que arreglar".



Y el senador de Oregon, Orrin Hatch, envió una declaración diciendo que instó a Trump a no revocar los esfuerzos del ex presidente Barack Obama para proteger "a las personas que entraron ilegalmente en nuestro país como niños sin culpa propia y que han construido sus vidas aquí. "