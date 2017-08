EU: Entrenador con VIH es acusado de abusar de docenas de niños

WALDORF, Maryland (AP)

Un ex ayudante de maestros y entrenador que ha sido descrito como un "depredador" por un fiscal de Maryland se enfrenta a más de 100 denuncias por abuso sexual infantil, incluyendo deliberadamente tratar de infectar a sus presuntas víctimas con el virus del VIH.



Las autoridades presentaron 119 cargos contra Carlos Deangelo Bell, de 30 años, de Waldorf, el lunes.



Hasta el momento, los investigadores han determinado que hay 24 víctimas, 11 de las cuales aún no han sido identificadas, dijo el fiscal del condado de Charles, Tony Covington.



Las acusaciones contra Bell incluyen 12 cargos de abuso sexual infantil, 44 cargos de filmación de pornografía infantil, 38 cargos de delitos sexuales de segundo grado y tres cargos de transmitir o intentar transmitir el virus del VIH a otra persona.



"Estos cargos son horribles y comparto el disgusto y la indignación que nuestra comunidad está sintiendo", dijo la superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Charles, Kimberly Hill, en una carta a los padres, publicada en la página web del sistema escolar.



El abogado de Bell, Jeffrey Griffith, dijo que Bell, quien está detenido sin vínculo, está ansioso por combatir las acusaciones.



Bell fue detenido inicialmente a finales de junio y acusado de tres cargos de producir pornografía infantil y dos cargos de asalto de segundo grado.



Las autoridades dijeron en ese momento que Bell, un ex asistente de instrucción en la Escuela Secundaria Benjamin Stoddert, molestó al menos a siete niños en la propiedad de la escuela, en su casa y posiblemente en otros lugares. El Sheriff Troy Berry dijo que la evidencia incluía imágenes de Bell, quien admitió que es VIH-positivo, agrediendo a las víctimas.